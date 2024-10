Tragedia en el lago Kivu: 78 muertos en accidente de bote en Congo

GOMA, República Democrática del Congo (AP) — Al menos 78 personas murieron cuando un bote sobrecargado volcó el jueves en el lago Kivu, en el este de la República Democrática del Congo, indicó un gobernador local. Una frenética operación de búsqueda y rescate aún estaba en marcha horas después, mientras seguían desaparecidas muchas de las personas que iban en el bote.

Jean-Jacques Purusi, gobernador de la provincia de Kivu del Sur, dijo que la cifra de fallecidos era provisional, y que el número de víctimas mortales podría aumentar. Señaló que, según la información en poder de las autoridades locales, había 278 personas a bordo.

La embarcación salió por la mañana de Minova, en la provincia de Kivu del Sur, y se dirigía a Goma, en la provincia de Kivu del Norte, dijo Purusi en llamada telefónica.

"Aún no tenemos (el panorama completo) de toda la situación, pero lo tendremos para mañana", dijo a The Associated Press.

El bote se hundió mientras trataba de atracar a unos cuantos metros (yardas) del puerto de Kituku, según testigos, que dijeron haber visto que los servicios de rescate recuperaron al menos 50 cuerpos de agua.

Este fue el más reciente accidente en un bote ocurrido en el país del centro de África, donde suelen producirse estos incidentes debido a la sobrecarga de las embarcaciones y al desdén por las regulaciones.

Las autoridades advierten con frecuencia respecto a la sobrecarga de las embarcaciones y han prometido castigar a los infractores. Pero en las áreas remotas, de donde proviene la mayoría de los pasajeros, muchos no pueden pagar el transporte público en las pocas carreteras disponibles.

"Fincaremos responsabilidades y estableceremos un régimen de sanciones, pero también de recomendaciones, para mejorar la navegación en el lago", dijo Purusi a la AP.