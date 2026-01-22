Traslado de prisioneros del Estado Islámico a Irak tras solicitud de Bagdad

BAGDAD (AP) — La decisión de trasladar a los prisioneros del grupo Estado Islámico (EI) del noreste de Siria a centros de detención en Irak se tomó tras la solicitud de funcionarios en Bagdad, la cual fue bien recibida por la coalición liderada por Estados Unidos y el gobierno sirio, afirmaron autoridades el jueves.

Funcionarios estadounidenses e iraquíes informaron a The Associated Press sobre la solicitud iraquí, un día después que el ejército de Estados Unidos anunciara que había comenzado a transferir a algunos de los 9.000 detenidos del EI recluidos en más de una docena de centros de detención en el noreste de Siria controlados por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos en el noreste del país.

Las medidas para comenzar a transferir a los detenidos se produjeron luego que las fuerzas del gobierno sirio tomaran el control del extenso campamento de al-Hol, que alberga a miles de personas, en su mayoría mujeres y niños, de manos de las FDS, que se retiraron como parte de un alto el fuego. Las tropas tomaron el lunes una prisión en la ciudad nororiental de Shaddadeh, donde algunos detenidos del EI escaparon y muchos fueron recapturados, reportaron medios estatales.

Las FDS indicaron el jueves que las fuerzas del gobierno bombardearon con armas pesadas la prisión de al-Aqtan, cerca de la ciudad norteña de Raqqa, cuando imponían simultáneamente un cerco alrededor de la prisión mediante el uso de tanques y el despliegue de combatientes.

La prisión de al-Aqtan, donde se encuentran algunos prisioneros del EI, fue rodeada por fuerzas del gobierno a principios de esta semana, y había negociaciones en curso sobre el futuro del centro de detención.

Preocupaciones sobre fugas de reos

Con el avance de las fuerzas del gobierno en el noreste de Siria a lo largo de la frontera con Irak, ha habido preocupaciones en Bagdad de que algunos de los detenidos puedan convertirse en un peligro para la seguridad de Irak si logran escapar de los centros de detención en medio del caos.

Un funcionario de seguridad iraquí dijo que la decisión de transferir a los prisioneros de Siria a Irak la tomó este último país, y que fue bien recibida por la coalición liderada por Estados Unidos y el gobierno sirio. El funcionario agregó que detenerlos en prisiones iraquíes en lugar de dejarlos en Siria favorecía la seguridad de Irak.

También el jueves, un alto funcionario militar estadounidense confirmó a la AP que Irak "ofreció proactivamente" tomar a los prisioneros del EI en lugar de que Estados Unidos se lo solicitara.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores sirio señaló que el plan para transferir prisioneros del EI de Siria a Irak había estado en discusión durante meses antes de los recientes enfrentamientos con las FDS.

Los tres funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar públicamente.

En los últimos años, las FDS han entregado a las autoridades iraquíes a combatientes extranjeros, entre ellos, ciudadanos franceses, que fueron juzgados y sentenciados.

Las FDS aún controlan más de una docena de centros de detención que albergan a alrededor de 9.000 miembros del EI, pero está previsto que entreguen las prisiones al control del gobierno en virtud de un proceso de paz que, presuntamente, también fusionará a las FDS con las fuerzas del gobierno.

El Comando Central de Estados Unidos informó que, en la primera transferencia, realizada el miércoles, se enviaron a 150 miembros del EI, que fueron trasladados desde la provincia nororiental de Hassakeh en Siria a "ubicaciones seguras" en Irak. En el comunicado se indica que hasta 7.000 detenidos podrían ser transferidos a instalaciones controladas por Irak.

Irak ha reforzado las patrullas a lo largo de su frontera con Siria. El jueves, tanques se alinearon a lo largo de la frontera en la provincia norteña de Sinjar.

Los miembros de la minoría yazidí en Sinjar han estado particularmente temerosos de una repetición de 2014, cuando milicianos del EI invadieron el área y lanzaron ataques particularmente brutales contra los yazidíes, considerados por el grupo extremista como herejes. Los milicianos mataron a hombres y niños yazidíes y vendieron a mujeres como esclavas sexuales o las obligaron a convertirse y casarse con insurgentes.

Advertencia severa

El grupo Estado Islámico declaró un califato en 2014 en amplias partes de Siria e Irak, atrayendo a un gran número de combatientes de todo el mundo.

El grupo miliciano fue derrotado en Irak en 2017, y en Siria dos años después, pero sus células durmientes aún llevan a cabo ataques letales en ambos países. Las FDS tuvieron un papel importante en la derrota del EI.

También el jueves, las FDS acusaron al gobierno de violar una tregua de cuatro días declarada el martes. Añadieron que las fuerzas del gobierno sirio bombardearon los suburbios del sur de la ciudad norteña de Kobani, que recientemente quedó sitiada tras el avance del gobierno en el noreste durante las últimas dos semanas.

Hablando en conferencia de prensa en línea desde dentro de Kobani, una comandante de la milicia de mujeres kurdas en Siria dijo a los periodistas que las condiciones de vida allí están deteriorándose.

Nesrin Abdullah. de las Unidades de Protección de Mujeres, o YPJ, advirtió que si los combates alrededor de Kobani continúan, miles de personas "serán masacradas".

Detalló que no había electricidad ni agua corriente en la ciudad, que hace una década se convirtió en el símbolo de la resistencia contra el EI. Los milicianos en ese momento la sitiaron durante meses antes de ser repelidos.

"La gente aquí enfrenta un genocidio", dijo. "Tenemos muchas personas en hospitales, y los hospitales no pueden continuar si no hay electricidad".

El secretario general adjunto de la ONU, Khaled Khiari, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU el jueves que se estaban produciendo enfrentamientos en partes de la provincia de Hassakeh y también en los alrededores de Kobani, un enclave controlado por las FDS, y que la situación en otros lugares era "muy tensa".