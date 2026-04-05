Tribunal restablece sentencia de 656 millones contra autoridades palestinas

NUEVA YORK (AP) — Jueces de apelación restablecieron una sentencia de 656 millones de dólares contra las autoridades palestinas, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de estadounidenses muertos o heridos en ataques en Israel.

Tribunal de apelaciones restablece sentencia contra autoridades palestinas

La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del 2º Circuito llega una década después de que ese mismo tribunal anuló un veredicto contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina, al considerar que los tribunales de Estados Unidos no podían examinar demandas contra grupos extranjeros por ataques en el extranjero que no estuvieran dirigidos contra Estados Unidos.

Pero el tribunal de apelaciones restableció la sentencia a la luz de un fallo de la Corte Suprema emitido en junio pasado, que confirmó una ley de 2019 aprobada por el Congreso para permitir que las demandas de las víctimas siguieran adelante contra la OLP y la Autoridad Palestina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Concluimos que debe restablecerse la sentencia original a favor de los demandantes. Esa conclusión es coherente con el sentido claro de la decisión de la Corte Suprema", señalaron los jueces en una resolución fechada el 30 de marzo.

Reacciones de abogados y víctimas tras la decisión

El abogado Kent Yalowitz escribió en un correo electrónico: "Nuestras familias clientes están muy aliviadas de que el tribunal haya restablecido la sentencia sin exigir un nuevo juicio. Han esperado durante mucho tiempo a que se hiciera justicia".

Nitsana Darshan-Leitner, otra abogada de los demandantes, manifestó que estaba satisfecha con la decisión tras 22 años de litigio.

Las víctimas demandaron en virtud de la Ley Antiterrorista, promulgada en 1992 para abrir los tribunales de Estados Unidos a las víctimas de atentados terroristas internacionales.

Las víctimas y sus familias sostienen que agentes palestinos participaron en los ataques o los incitaron.

Los palestinos argumentaron que los casos no deberían admitirse en tribunales estadounidenses.

El domingo se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios a los abogados de los demandados.