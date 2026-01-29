Tribunal Suiza reabre caso medalla bronce Jordan Chiles en París 2024

GINEBRA (AP) — Después de todo, la gimnasta estadounidense Jordan Chiles podría recuperar la medalla de bronce en el ejercicio de suelo de los Juegos Olímpicos de París 2024 que le fue retirada tras una apelación de Rumania.

El tribunal supremo de Suiza dijo el jueves que sus jueces enviaron las "circunstancias altamente excepcionales" de la medalla de bronce otorgada en el ejercicio de suelo femenino de vuelta al Tribunal de Arbitraje Deportivo para examinar nuevas pruebas.

La competencia concibió una célebre foto del podio olímpico: Chiles, la medallista de plata Simone Biles y la campeona brasileña Rebeca Andrade, todas mujeres de color. El desenlace depende de solo unos pocos segundos: ¿Puede el equipo de Estados Unidos demostrar que hizo una apelación oportuna en nombre de Chiles?

El fallo de los jueces federales —altamente inusual en casos de esta naturaleza— sugirió que Chiles podría recuperar la medalla de bronce que originalmente obtuvo en París tras impugnar la puntuación.

El tercer lugar de Chiles fue anulado en cuestión de días tras una apelación del equipo rumano ante el tribunal olímpico del TAS en París. La medalla fue otorgada en Bucarest la semana siguiente a Ana Maria Barbosu.

El tribunal federal quiere que el CAS examine una grabación que podría mostrar que la apelación original de Estados Unidos sobre la puntuación juzgada fue dentro del plazo de un minuto en la arena.

"En las circunstancias altamente excepcionales del caso en cuestión", dijo el Tribunal Federal Suizo en un comunicado, "considera que hay una probabilidad de que la grabación audiovisual de la final del cinco de agosto de 2024 lleve a una modificación del fallo impugnado a favor de la solicitante (Chiles)".

El TAS dijo en un comunicado el jueves que "ahora puede asegurar una revisión judicial exhaustiva de las nuevas pruebas que han estado disponibles desde entonces".

El tribunal con sede en Lausana, al otro lado de la ciudad olímpica del tribunal supremo, no dio un calendario para la revisión. Probablemente tomará al menos un año preparar y procesar antes de que esté listo un veredicto.

Aun así, la decisión del tribunal federal ha dado a Chiles una renovada esperanza de conservar su medalla y dejar atrás la controversia.

"Estamos encantados de que el Tribunal Supremo Federal Suizo haya corregido un error y le haya dado a Jordan la oportunidad que merece de recuperar su medalla de bronce", dijo Maurice M. Suh, parte del equipo legal que representa a Chiles, en un comunicado. "Como reconoció el Tribunal, hay pruebas de video 'concluyentes' de que Jordan era la legítima ganadora de la medalla de bronce".

Suh agregó que Chiles "luchará vigorosamente" y está agradecida de tener una "oportunidad completa y justa de defender su medalla de bronce".

La federación estadounidense elogió al tribunal por reconocer "las fallas en el proceso inicial y que el caso de Jordan ahora puede ser escuchado con todas las pruebas relevantes".

Chiles, ahora de 24 años, ha seguido adelante con su vida después de enfrentar una significativa reacción negativa en línea —parte de ella con tintes raciales— en el período inmediato posterior.

Regresó a competir a nivel universitario en UCLA mientras también se adentraba en su creciente celebridad, participando en la competencia de realidad "Dancing With the Stars", posando para la edición de trajes de baño de Sports Illustrated, y actualmente aparece en un comercial para una línea de ropa deportiva femenina que también incluye a la ícono del tenis Serena Williams y la estrella del atletismo Sha´Carri Richardson.