Trump amenaza con arancel del 50% a Canadá por aviones vendidos en EE. UU.

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el jueves a Canadá con un arancel del 50% sobre cualquier avión vendido en Estados Unidos, como parte de su guerra comercial con el vecino del norte y de su disputa con el primer ministro canadiense Mark Carney.

La amenaza de Trump, publicada en redes sociales, se suma a otra amenaza que hizo el fin de semana sobre imponer un arancel del 100% a los bienes importados de Canadá si seguía adelante con un acuerdo comercial con China. Sin embargo, la amenaza de Trump no incluyó detalles sobre cuándo impondría los aranceles.

En su última amenaza, Trump dijo que tomaría represalias contra Canadá por negarse a certificar aviones de Gulfstream Aerospace, con sede en Savannah, Georgia.

Trump afirmó que, en respuesta, Estados Unidos descertificaría todos los aviones canadienses, incluidos los Bombardier. "Si, por cualquier razón, esta situación no se corrige de inmediato, voy a cobrar a Canadá un arancel del 50% sobre cualquier y todos los aviones vendidos en los Estados Unidos de América", aseveró Trump en su publicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí