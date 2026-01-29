logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump amenaza con arancel del 50% a Canadá por aviones vendidos en EE. UU.

Las tensiones comerciales entre EE. UU. y Canadá se intensifican por disputa en aranceles de aviones

Por AP

Enero 29, 2026 07:27 p.m.
A
Trump amenaza con arancel del 50% a Canadá por aviones vendidos en EE. UU.

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el jueves a Canadá con un arancel del 50% sobre cualquier avión vendido en Estados Unidos, como parte de su guerra comercial con el vecino del norte y de su disputa con el primer ministro canadiense Mark Carney.

La amenaza de Trump, publicada en redes sociales, se suma a otra amenaza que hizo el fin de semana sobre imponer un arancel del 100% a los bienes importados de Canadá si seguía adelante con un acuerdo comercial con China. Sin embargo, la amenaza de Trump no incluyó detalles sobre cuándo impondría los aranceles.

En su última amenaza, Trump dijo que tomaría represalias contra Canadá por negarse a certificar aviones de Gulfstream Aerospace, con sede en Savannah, Georgia.

Trump afirmó que, en respuesta, Estados Unidos descertificaría todos los aviones canadienses, incluidos los Bombardier. "Si, por cualquier razón, esta situación no se corrige de inmediato, voy a cobrar a Canadá un arancel del 50% sobre cualquier y todos los aviones vendidos en los Estados Unidos de América", aseveró Trump en su publicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump amenaza con arancel del 50% a Canadá por aviones vendidos en EE. UU.
Trump amenaza con arancel del 50% a Canadá por aviones vendidos en EE. UU.

Trump amenaza con arancel del 50% a Canadá por aviones vendidos en EE. UU.

SLP

AP

Las tensiones comerciales entre EE. UU. y Canadá se intensifican por disputa en aranceles de aviones

Trump firma orden ejecutiva para imponer arancel a productos por petróleo a Cuba
Trump firma orden ejecutiva para imponer arancel a productos por petróleo a Cuba

Trump firma orden ejecutiva para imponer arancel a productos por petróleo a Cuba

SLP

AP

Presidenta de México detiene temporalmente envíos de petróleo a Cuba, marcando decisión soberana.

Expertos urgen coordinación entre aeropuertos mexicanos
Expertos urgen coordinación entre aeropuertos mexicanos

Expertos urgen coordinación entre aeropuertos mexicanos

SLP

El Universal

Especialistas proponen medidas para mejorar la coordinación entre aeropuertos mexicanos y atender la creciente demanda aérea.

Juez federal acusa al ICE de incumplir órdenes judiciales
Juez federal acusa al ICE de incumplir órdenes judiciales

Juez federal acusa al ICE de incumplir órdenes judiciales

SLP

AP

La Operación Metro Surge y las críticas del juez federal al ICE por desobedecer órdenes.