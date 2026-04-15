NUEVA YORK, EU., abril 15 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La

está "prácticamente terminada" y un acuerdo para finales de mes es "posible", aseguró hoy el presidente estadounidense

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Si bien sigue expresandosobre el resultado de lasantes de que expire la tregua, el próximo 21 de abril, parece, no obstante, reacio a ceder.El presidente decidió enviara la región, una medida para aumentar aún más la presión sobre la República Islámica e impulsarla hacia unPero algo también parece estar gestándose en Teherán: fuentes iraníes informaron que Irán está proponiendo, como parte de las conversaciones en curso, permitir que los barcos transiten libremente por el lado omaní delsinde ataque.Los contactos entre Washington y Teherán, a través de mediadores, continúan de forma intensa, aunque lanegó trabajar en una prórroga de dos semanas del alto el fuego para dar una oportunidad a la diplomacia.Unade conversaciones podría tener lugar laLos detalles aún se están ultimando: de hecho, todavía no se ha fijado ni la fecha ni el lugar.En tanto,podría volver a ser sede de las negociaciones, pero no antes del próximoHasta entonces, el primer ministro pakistaní,, estará en, Qatar y en Turquía para un intercambio de opiniones sobre la situación.también envió a Teherán a su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, y al jefe de las Fuerzas Armadas, Asim Munir —a quienha descrito repetidamente como su "favorito"— para transmitir un mensaje de Estados Unidos e intentar concertar la nueva reunión, en la que se espera que Estados Unidos vuelva a presentar aly a los enviadosSin embargo, lossiguen siendo los mismos: eliraní y la navegación en elLas tensas negociaciones de los últimos días ofrecen cierta, al menos para un acercamiento de posturas."Irán no busca la guerra ni la inestabilidad" y apoya uncon Estados Unidos, pero no permitirá que lo "obliguen a someterse", aclaró el presidente iraní,"Creo que quieren llegar a un", insistió, retomando el tema de la aniquilación de Irán por las fuerzas estadounidenses."Los derrotamos estrepitosamente" y "si nos fuéramos ahora, necesitaríanpara", añadió el presidente estadounidense.también sigue a la vanguardia delpara resolver un conflicto que amenaza con sumir a laen una recesión.El ministro de Asuntos Exteriores iraní,, habló con su homólogo chino,, sobre el progreso de las negociaciones."Apoyamos el impulso de las negociaciones", declaró, negando rotundamente estar apoyando militarmente a Irán."Xi me dijo que no están suministrando armas a Teherán", aseguró, explicando que le había escrito al presidente chino para pedirle aclaraciones sobre los rumores y que había recibido una respuesta que, en esencia, decía que no lo estaba haciendo."Me dará un gran abrazo en unas semanas", añadió, refiriéndose a su próxima visita aparece querer poner fin al conflicto con Irán rápidamente: entre la caída en picado de las encuestas, los crecientes problemas de los republicanos y las críticas de parte de su propia base, el magnate sabe que se expuso a riesgos significativos y que llegó el momento de pasar página.Eles que su partido también se revele definitivamenteLa ley exige que un presidente obtenga la aprobación del Congreso si unadura más de 60 días, y muchos conservadores ya dijeron que el magnate tendrá que respetarla. Ela finales de mes.Sin embargo, no se descarta quequiera cerrar el asunto de Irán para centrarse en otra de sus prioridades: Cuba.Según informes, el Pentágono ya está desarrollandopara la Isla, para estar preparado sidecide seguir adelante.