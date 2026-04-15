Trump anuncia posible acuerdo con Irán para finales de abril
Teherán ofrece permitir tránsito seguro por el lado omaní del estrecho de Ormuz como parte de las negociaciones.
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NUEVA YORK, EU., abril 15 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Laguerra con Irán está "prácticamente terminada" y un acuerdo para finales de mes es "posible", aseguró hoy el presidente estadounidense Donald Trump
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Si bien sigue expresando optimismo sobre el resultado de las negociaciones con Teherán antes de que expire la tregua, el próximo 21 de abril, parece, no obstante, reacio a ceder.
El presidente decidió enviar 10,000 soldados adicionales a la región, una medida para aumentar aún más la presión sobre la República Islámica e impulsarla hacia un acuerdo rápido.
Pero algo también parece estar gestándose en Teherán: fuentes iraníes informaron que Irán está proponiendo, como parte de las conversaciones en curso, permitir que los barcos transiten libremente por el lado omaní del estrecho de Ormuz sin riesgo de ataque.
Los contactos entre Washington y Teherán, a través de mediadores, continúan de forma intensa, aunque la Casa Blanca negó trabajar en una prórroga de dos semanas del alto el fuego para dar una oportunidad a la diplomacia.
Una nueva ronda de conversaciones podría tener lugar la próxima semana.
Los detalles aún se están ultimando: de hecho, todavía no se ha fijado ni la fecha ni el lugar.
En tanto, Islamabad podría volver a ser sede de las negociaciones, pero no antes del próximo 18 de abril.
Hasta entonces, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, estará en Arabia Saudita, Qatar y en Turquía para un intercambio de opiniones sobre la situación.
Islamabad también envió a Teherán a su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, y al jefe de las Fuerzas Armadas, Asim Munir —a quien Trump ha descrito repetidamente como su "favorito"— para transmitir un mensaje de Estados Unidos e intentar concertar la nueva reunión, en la que se espera que Estados Unidos vuelva a presentar al vicepresidente J.D. Vance y a los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.
Sin embargo, los temas a resolver siguen siendo los mismos: el programa nuclear iraní y la navegación en el estrecho de Ormuz.
Las tensas negociaciones de los últimos días ofrecen cierta esperanza, al menos para un acercamiento de posturas.
"Irán no busca la guerra ni la inestabilidad" y apoya un diálogo constructivo con Estados Unidos, pero no permitirá que lo "obliguen a someterse", aclaró el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.
"Creo que quieren llegar a un acuerdo a toda costa", insistió Trump, retomando el tema de la aniquilación de Irán por las fuerzas estadounidenses.
"Los derrotamos estrepitosamente" y "si nos fuéramos ahora, necesitarían 20 años para reconstruirse", añadió el presidente estadounidense.
China también sigue a la vanguardia del esfuerzo diplomático para resolver un conflicto que amenaza con sumir a la economía mundial en una recesión.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi, habló con su homólogo chino, Wang Yi, sobre el progreso de las negociaciones.
"Apoyamos el impulso de las negociaciones", declaró Pekín, negando rotundamente estar apoyando militarmente a Irán.
"Xi me dijo que no están suministrando armas a Teherán", aseguró Trump, explicando que le había escrito al presidente chino para pedirle aclaraciones sobre los rumores y que había recibido una respuesta que, en esencia, decía que no lo estaba haciendo.
"Me dará un gran abrazo en unas semanas", añadió, refiriéndose a su próxima visita a China.
Trump parece querer poner fin al conflicto con Irán rápidamente: entre la caída en picado de las encuestas, los crecientes problemas de los republicanos y las críticas de parte de su propia base, el magnate sabe que se expuso a riesgos significativos y que llegó el momento de pasar página.
El riesgo es que su partido también se revele definitivamente contra la guerra.
La ley exige que un presidente obtenga la aprobación del Congreso si una operación militar dura más de 60 días, y muchos conservadores ya dijeron que el magnate tendrá que respetarla. El plazo vence a finales de mes.
Sin embargo, no se descarta que Trump quiera cerrar el asunto de Irán para centrarse en otra de sus prioridades: Cuba.
Según informes, el Pentágono ya está desarrollando planes militares para la Isla, para estar preparado si Trump decide seguir adelante.
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