Trump ayuda a recaudar fondos para rescatar perros de China

MIAMI (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump sorprendió con su presencia en un acto de recaudación de fondos para rescatar perros celebrado este viernes en su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida) y en el que estaba involucrada su nuera Lara Trump.



El exmandatario, que vive en este club de lujo desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero pasado, incluso se dirigió a los presentes al acto, que buscaba recaudar medio millón de dólares para trasladar a medio millar de perros desde China a EE.UU., informaron este sábado medios locales.

Vestido de manera informal y con su habitual gorra con su eslogan de campaña electoral "Make America Great Again" (Hagamos EE.UU. grande de nuevo"), el republicano pronunció un discurso improvisado en el evento del Big Dog Ranch Rescue.

Explicó ante la animada concurrencia que tras verles y sabiendo el propósito de esta recaudación de fondos se dijo "Vamos a ayudar a los perros".

Incluso aseguró que mantuvo "muchas reuniones" en la Casa Blanca relacionadas con "salvar y ayudar a los perros".

Curiosamente, Trump fue el primer presidente de EE.UU. en cerca de un siglo que no tuvo mascota durante su estancia en la Casa Blanca, debido a que, según explicó en su día, carecía de tiempo para hacerlo.

"Honestamente, no me importaría tener uno, pero no tengo tiempo. ¿Cómo me vería paseando a un perro en el césped de la Casa Blanca?, dijo en 2019 durante un acto de campaña en El Paso (Texas).

Durante su breve intervención en Mar-a-Lago este viernes, Trump aprovechó para adelantar que su nuera, casada con su hijo Eric y que llegó a ser su asesora de campaña en 2020, podría presentarse a las elecciones en busca de un escaño en el Senado.

Lauree Simmons, presidenta y fundadora de Big Dog Ranch Rescue, indicó al canal de televisión local WPTV NewsChannel 5 que lanzó esta campaña de recaudación de fondos junto a Lara Trump con el objetivo de llevar de China a EE.UU. 500 perros en un avión de carga después de ver imágenes de un mercado de carne de perro en el país asiático.