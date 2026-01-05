Trump busca refinar el crudo de Venezuela

Redacción América.- El Gobierno de Donald Trump concretó este domingo sus intenciones respecto al crudo venezolano después de capturar al presidente del país, Nicolás Maduro, y anunciar que dirigirá Venezuela hasta que haya una transición política.

Fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien especificó que uno de los principales intereses de su Administración es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo en las refinerías estadounidenses.

El político subrayó que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano: "Tenemos petróleo de sobra", declaró. Sin embargo, insistió en que Washington no quiere permitir que "la industria petrolera de Venezuela esté controlada por los adversarios de Estados Unidos" como China, Rusia e Irán.

Las declaraciones de Rubio se suman a las que Trump pronunció horas después de capturar a Maduro. El presidente estadounidense afirmó que las compañías petroleras del país invertirán "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura del sector en Venezuela.

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", informó Trump.