Trump cambiará nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Donald Trump firmará el viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, reportó Fox News. Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han indicado recientemente su deseo de cambiar el nombre de la agencia.

El medio dijo que, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, Trump implementaría el cambio de nombre el viernes. La orden ejecutiva exige el uso del Departamento de Guerra como título secundario para el Departamento de Defensa, junto con términos como "Secretario de Guerra" para Hegseth, según una hoja informativa de la Casa Blanca.

La orden también instruye a Hegseth a proponer acciones legislativas y ejecutivas para que el cambio de nombre sea permanente y pase a ser "Departamento de Guerra de Estados Unidos".

La implementación de la orden requerirá modificaciones en los sitios web públicos y la señalización de las oficinas del Pentágono, incluyendo el cambio de nombre de la sala de información de asuntos públicos a "Anexo de Guerra del Pentágono", según un funcionario de la Casa Blanca. Otros proyectos de implementación a largo plazo también están en marcha, añadió el funcionario. Hegseth reposteó en X la noticia de Fox News con el mensaje: "DEPARTAMENTO DE GUERRA".

"Ganamos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, no con el Departamento de Defensa, sino con un Departamento de Guerra, con el Departamento de Guerra", declaró Hegseth el miércoles en una entrevista con "Fox & Friends". "Como ha dicho el presidente, no solo somos defensa, sino también ataque".