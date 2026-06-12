Trump cancela ataques a Irán

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Dubái, EAU.- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el jueves que ha cancelado nuevos ataques militares contra Irán, sugiriendo que se han logrado avances en las conversaciones para poner fin a la guerra, apenas horas después de que amenazara con intensificar el conflicto tomando el control de la industria petrolera iraní.

En las últimas semanas, Trump ha afirmado en múltiples ocasiones que las partes en guerra estaban a punto de alcanzar un acuerdo, sin que nada se concretara. De momento, ni las autoridades de Irán, al que Estados Unidos e Israel atacaron conjuntamente el 28 de febrero, ni los mediadores que participantes en las negociaciones han hecho comentarios.

Trump inició un evento en la Oficina Oval el jueves por la tarde diciendo: "Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán". Ofreció pocos detalles, salvo que espera que un acuerdo para extender el alto el fuego se finalice "en los próximos días".

Extender los términos del alto fuego da a los líderes estadounidenses más tiempo para negociar sobre el programa nuclear de Irán, la principal razón por la que Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu utilizaron para justificar el inicio de la guerra.

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El anuncio se produjo luego que dos días de ataques entre Estados Unidos e Irán acercaron a Oriente Medio a la reanudación de una guerra a gran escala.

La mañana del jueves, Trump había amenazado con una mayor escalada, publicando en redes sociales que Estados Unidos golpeará a Irán "MUY FUERTE ESTA NOCHE" y que "asumirá el control total" de sus industrias de petróleo y gas.

Unas horas después, el mandatario publicó en redes sociales que varios de los puntos importantes bajo discusión "han sido llevados al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobados". Luego que Trump amenazara el jueves con que vendrían más ataques, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, respondió en redes sociales que "estrategias equivocadas y decisiones impulsivas" causarán estragos en los mercados energéticos y "crearán un atolladero interminable en el que quedarán atrapados durante años".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo en una publicación en redes sociales que Estados Unidos extraerá fondos de cuentas iraníes congeladas para compensar los costos de los daños a los aliados estadounidenses y cualquier peaje que Irán imponga a los barcos para transitar el estrecho de Ormuz.