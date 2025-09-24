Trump convierte jardín de Rosas en Club exclusivo en la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — El club más exclusivo de Washington lo tiene todo: secretarios del gabinete, un nuevo patio de piedra, comida de la cocina de la Casa Blanca e incluso una lista de canciones elegidas por el presidente Donald Trump.

Pero buena suerte para conseguir un lugar en la lista de invitados. Hasta ahora, solo algunos de los aliados políticos del presidente, ejecutivos de negocios y funcionarios de la administración han sido invitados.

En la remodelación de la Casa Blanca por parte de Trump, el Jardín de Rosas ahora es el Club del Jardín de Rosas, con el icónico césped fuera de la Oficina Oval transformado en una imitación, financiada por los contribuyentes, del patio de Mar-a-Lago, el resort privado del presidente en Florida.

Trump presentó el nombre durante su primera cena formal allí este mes y también lo ha incluido en su agenda pública oficial. Está previsto que organice otro evento el miércoles por la noche con miembros de su gabinete y personal superior, según un funcionario que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los presidentes siempre han utilizado las invitaciones a la Casa Blanca como una recompensa prestigiosa para amigos y seguidores, pero el rebranding de esa área icónica de la Casa del Pueblo no tiene precedentes. Es un nuevo ejemplo de cómo el multimillonario republicano está replicando la burbuja dorada y aislada de su vida privada dentro de los confines de la vivienda gubernamental más famosa del país.

Trump ha comprendido durante mucho tiempo el atractivo de los espacios exclusivos

En su primer mandato, Trump tenía un hotel epónimo en la Pennsylvania Avenue a unas pocas cuadras de la Casa Blanca, y solía ir allí a menudo para cenar. Pero la familia Trump vendió la propiedad durante la administración del presidente Joe Biden, quedándose sin un establecimiento Trump en la ciudad.

Ahora el gobernante no necesita ir a ninguna parte para entrar en su zona de confort y, de hecho, ha estado pasando menos tiempo en su casa en su campo de golf en el centro de Nueva Jersey que en el primer año de su primer mandato.

Para hacer suyo el Jardín de Rosas, Trump pavimentó el césped y colocó mesas y sillas, completas con sombrillas a rayas amarillas y blancas que se asemejan a las de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. También instaló un sistema de altavoces para reproducir sus canciones favoritas, como lo hace en Florida.

El proyecto costó alrededor de dos millones de dólares y fue financiado por el Trust for the National Mall, una organización sin fines de lucro que trabaja con el Servicio de Parques Nacionales.

Los eventos en el nuevo patio de la Casa Blanca hasta ahora han sido de naturaleza oficial y son parte de la larga tradición de entretenimiento presidencial en la Mansión Ejecutiva, con edecanes militares disponibles para acompañar a los invitados y el personal de cocina encargado de preparar la comida.

Trump, quien saltó a la fama como ejecutivo inmobiliario en Nueva York, también dirigió casinos y hoteles y todavía le encanta ser anfitrión. Con frecuencia halaga a sus invitados como brillantes y hermosos y disfruta de la capacidad de reunir a las personas más poderosas del país.

Entonces, ¿quién paga por ellos?

Todos los presidentes invitan a familiares y amigos, legisladores y aliados políticos, donantes y líderes empresariales, entre otros, a la Casa Blanca por razones que van desde la firma de leyes y anuncios de políticas hasta picnics y lujosas cenas de Estado.

Trump tendrá eventos en el patio de mármol blanco, a la sombra del Monumento a Washington, tan a menudo como pueda, dijo la Casa Blanca.

Los contribuyentes cubren los gastos de algunos de los eventos sociales organizados por un presidente, como la reunión para legisladores republicanos. El Congreso otorga dinero a la Casa Blanca para pagar eventos como estos, ya que la Mansión Ejecutiva también es el hogar del presidente.

Los eventos de naturaleza más personal, como una fiesta de cumpleaños o el servicio fúnebre que Trump celebró en la Casa Blanca en 2020 para su hermano menor, Robert, tendrían que ser pagados por el presidente, ya que no se consideran asuntos gubernamentales o del pueblo.

Los titanes tecnológicos pierden ante los legisladores republicanos en la inauguración del club

La inauguración oficial del Club del Jardín de Rosas estaba destinada a ser con titanes tecnológicos como Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai de Google y Satya Nadella de Microsoft. Sin embargo, la lluvia obligó a Trump a trasladar el evento del 4 de septiembre al interior, al ornamentado Comedor de Estado.

El honor de ser los primeros fue para los legisladores republicanos, quienes se reunieron alrededor de dos docenas de mesas bajo un cielo despejado el 5 de septiembre.

Sosteniendo un micrófono, Trump dio la bienvenida a sus invitados diciendo: "ustedes son los primeros en este gran lugar". Lo describió como "un club" para "personas que pueden traer paz y éxito a nuestro país".

La disposición de las mesas incluía manteles blancos y rosas amarillas, además de una tarjeta de lugar que decía: "El Club del Jardín de Rosas en la Casa Blanca".

La cena comenzó con una Ensalada del Jardín de Rosas que incluía tomates y lechuga iceberg, seguida de bistec o pollo, o pasta primavera para vegetarianos. El postre fue pastel de chocolate.

Trump se sentó en una mesa de esquina con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el representante Ronny Jackson de Texas y el senador Dave McCormick de Pensilvania. Otros legisladores circularon por la mesa de Trump para tomarse fotos con el presidente. Algunas fueron publicadas en línea.

"Fue un honor estar allí", escribió el representante John McGuire de Virginia.