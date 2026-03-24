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Trump dice que Irán le ha dado "un regalo muy grande"

Lo anterior, está relacionado con el estrecho de Ormuz

Por EFE

Marzo 24, 2026 03:40 p.m.
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Donald Trump / Foto: Archivo

Donald Trump / Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Irán le ha hecho a su país "un regalo muy grande" ligado al estrecho de Ormuz, aunque el mandatario no quiso dar más detalles al respecto.

Durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo, Trump se mostró convencido, en declaraciones a los medios, de que Irán va a "alcanzar un acuerdo" en el marco de las conversaciones que el mandatario asegura que están manteniendo Washington y Teherán porque en la república islámica se ha producido "un cambio en el régimen".

Trump aseguró que tras matar a varias figuras de la cúpula iraní, entre ellos el líder supremo Alí Jameneí, los actuales representantes iraníes "son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar, y que crearon todos estos problemas".

El magnate republicano añadió a continuación que, pese a no confiar en ellos, está convencido de que van a llegar a un acuerdo y puso como ejemplo de ello el mencionado "regalo".

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"Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que fue asombroso. De hecho, nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo. No les voy a decir qué regalo es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dieron. Dijeron que nos lo darían y lo hicieron", aseguró Trump.

Al ser preguntado por ese regalo, el presidente estadounidense afirmó que no tiene relación con la energía nuclear y que está "relacionado con el petróleo y el gas", y que ha sido "un gesto muy amable" que demuestra que la Casa Blanca está "tratando con las personas indicadas".

"Está relacionado con el flujo (de crudo), relacionado con el estrecho, sí", respondió Trump a una pregunta adicional sobre el tema.

El estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del crudo que se exporta a nivel global y Teherán lo mantiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

Trump anunció el lunes que pospondría durante cinco días los ataques contra las centrales eléctricas iraníes con las que había amenazado a Irán si no desbloqueaba el estrecho de Ormuz tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Irán.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

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