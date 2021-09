Trump elogia a agentes a caballo que intimidaron a migrantes

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy a dar de qué hablar cuando, durante un mitin, elogió a los agentes fronterizos a caballo que intimidaron a migrantes en la zona de Del Río, Texas.

"Decenas de miles de migrantes ilegales han inundado nuestras fronteras en los últimos días", dijo Trump en un mitin realizado en el National Fairgrounds, en Perry, Georgia, con miras a las primarias republicanas que habrá en el estado en 2022.

Aludía así a los alrededor de 15 mil migrantes, en su mayoría haitianos, que lograron cruzar a Del Río, Texas, desde la ciudad de Acuña, Coahuila. La situación obligó al despliegue de cientos de efectivos de la Patrulla Fronteriza, entre otros, para contener el flujo, y el viernes pasado ya no quedaba un solo migrante en el lugar.

Sin embargo, la forma como algunos migrantes fueron tratados desató polémica al difundirse fotos y videos donde los agentes a caballo amedrentan a los extranjeros y, en algunos casos, se les ve aparentemente usando sus fustas o riendas en contra de los migrantes. El gobierno de Joe Biden llamó "horribles" esas imágenes, y subrayó que no reflejan lo que es Estados Unidos y anunció una investigación.

Los agentes en cuestión fueron identificados y enviados a realizar tareas administrativas en lo que concluyen las pesquisas.

Durante el mitin, Trump criticó que el gobierno esté yendo contra los agentes y no contra los migrantes que entraron ilegalmente al país. "Quienes montaban esos caballos están en grandes problemas", se quejó el exmandatario. "La mayoría de la gente diría que [los agentes] estaban haciendo un tremendo trabajo, ¿no creen?", señaló, a lo que la multitud reunida contestó a coro con un "¡Sí!". "Están en problemas [los agentes]. ¿Pueden creerlo? Una cosa es segura. Esto no estaría sucediendo, jamás, si yo fuera su presidente", lamentó.

Insistió, además, en que las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Biden, "fueron las más corruptas en la historia de este país". Tras los comicios, Trump no se cansó de usar ese argumento, pese a que nunca mostró pruebas de ello y perdió las demandas en las que pretendía probarlo.