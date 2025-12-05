Trump elogia a Sheinbaum: "está haciendo un muy buen trabajo"

Previo a la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como una "buena mujer" que realiza un "muy excelente trabajo" en su país.

En su estancia en el Centro John F. Kennedy, el mandatario estadounidense, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció unas palabras a TV Azteca.

"Señor Donald Trump, de México: ¿Cómo se siente de ser parte de este increíble momento? Y obviamente está siendo un gran participante en todo el día", preguntó Inés Sainz Gallo.

Donald Trump no dudó en elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque la pregunta no estuviera enfocada en ella.

"Sí, tu presidenta está aquí y está haciendo un muy buen trabajo, es una buena mujer, muy excelente trabajo", respondió el mandatario estadounidense.

Agregó que "es un honor y estamos estableciendo todos los récords y nos está ayudando a establecer todos los récords. Sabes que México y Canadá nos están ayudando a establecer todos esos récords, pero como sabes ya tenemos un récord en venta de boletos", expresó el jefe de Estado.

Cabe destacar que, en semanas previas, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, ha arremetido en redes sociales contra la Mandataria federal y contra su gobierno; estos hechos incrementaron tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual estableció que el empresario debe pagar una suma millonaria de impuestos que tiene pendientes desde hace más de una década.

Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que Salinas Pliego debe pagar sus impuestos y que nada ni nadie está por encima de la ley.

"México disfruta del juego de pelota desde tiempos ancestrales"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó este viernes durante el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026 que la práctica del juego de pelota en su país se remonta a la época precolombina y celebró que la nación mexicana se convertirá el año próximo en la primera en acoger tres Copas Mundiales.

"México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales", dijo la mandataria en alusión al deporte de los pueblos precolombinos de Mesoamérica.

Con una historia milenaria, este juego mesoamericano es una práctica deportiva y ritual con fuerte carga religiosa, donde los participantes mueven una pesada pelota de hule principalmente con sus caderas, para intentar pasarla por estrechos aros de piedra, algo extremadamente difícil por su elevación.

Su práctica está ligada a rituales sagrados de los pueblos indígenas mesoamericanos y en la actualidad aún se juega en regiones mexicanas como Nayarit y Sinaloa, como símbolo de identidad cultural y resistencia aborigen.

Flanqueada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, Sheinbaum resaltó el orgullo de México de ser la única nación en recibir por tercera vez el Mundial, cuya edición de 2026 coorganiza junto a sus vecinos.

La presidenta mexicana coincidió por primera vez con Trump en la ceremonia de sorteo de la Copa del Mundo, con sede en el Centro Kennedy de Washington.