Machado invita a marcha “por la paz y la libertad”

Caracas, Ven.- La líder opositora venezolana María Corina Machado invitó este jueves a sus connacionales en el mundo a marchar el próximo sábado “por la paz y la libertad” del país suramericano, una movilización prevista cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz 2025, concedido a la exdiputada.

“Este sábado tenemos una gran oportunidad, vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad. Mientras el régimen (Gobierno de Nicolás Maduro) trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo. Cada antorcha, cada vela, cada luz va a ser un grito por la paz y la libertad de Venezuela”, expresó.

En un video publicado en redes sociales, Machado indicó que la movilización se celebrará en 80 ciudades de más de una veintena de países.

“Nos vemos este próximo sábado, 6 de diciembre, y ese día el mundo va a saber por qué el Nobel es nuestro”, afirmó.

La opositora reiteró que el premio supone un reconocimiento a la “lucha democrática, a la organización ciudadana, a la capacidad de seguir de pie frente a la opresión y a esa convicción de que Venezuela nació para ser libre”.