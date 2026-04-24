Trump envía a Witkoff y Kushner a Pakistán para diálogo con Irán

ISLAMABAD (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump ha enviado a sus representantes Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para reunirse con el ministro de Exteriores de Irán, informó el viernes la Casa Blanca, mientras funcionarios paquistaníes presionaban para reactivar las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Las conversaciones previstas para el sábado se producen mientras gran parte del mundo está en vilo por una guerra que ha complicado las exportaciones de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, ha empañado el panorama económico global y ha dejado miles de muertos en todo Oriente Medio.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Islamabad a última hora del viernes. Poco antes, Araghchi escribió en X que iba camino a Pakistán, en un viaje centrado en "asuntos bilaterales y acontecimientos regionales". No especificó con quién se reuniría.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una entrevista en Fox News Channel que Witkoff y Kushner se reunirán con Araghchi.

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"Tenemos la esperanza de que sea una conversación productiva y que, con suerte, haga avanzar hacia un acuerdo", dijo Leavitt.

Señaló que el vicepresidente JD Vance no viajaría, pero que sigue "profundamente involucrado", y que estaría dispuesto a ir a Pakistán "si sentimos que es un uso necesario de su tiempo".

Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el equipo de seguridad nacional del presidente están "en espera" para volar a Pakistán si es necesario, indicó Leavitt.

Araghchi y los dos enviados de Trump mantuvieron conversaciones indirectas en Ginebra el 27 de febrero sobre el programa nuclear de Teherán, pero se marcharon sin un acuerdo. Al día siguiente, Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán.

Leavitt dijo que Trump decidió enviar a Witkoff y Kushner a Pakistán "para escuchar a los iraníes".

"Sin duda, hemos visto algunos avances del lado iraní en los últimos dos días", dijo Leavitt. No dio detalles sobre lo que los funcionarios estadounidenses estaban escuchando.

Islamabad ha tratado de reimpulsar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que no se reanudaron esta semana como se esperaba.

Trump prorroga por 90 días la exención de la Ley Jones

En otros hechos, la Casa Blanca dijo el viernes que Trump emitió una prórroga por 90 días a la exención de la Ley Jones, lo que facilita que embarcaciones no estadounidenses transporten petróleo y gas natural.

El mandatario anunció por primera vez en marzo una exención de 60 días, una iniciativa destinada a estabilizar el precio de la energía y facilitar los embarques de petróleo y gas a Estados Unidos tras el cierre del estrecho de Ormuz.

"Nuevos datos recopilados desde que se emitió la exención inicial revelaron que una cantidad significativamente mayor de suministro pudo llegar más rápido a los puertos de Estados Unidos", informó la Casa Blanca en redes sociales.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, retrocedió con la noticia, oscilando entre 103 y más de 107 dólares por barril; aun así, cerca de 50% por encima de donde estaba cuando comenzó la guerra.

Pakistán sigue adelante con gestiones diplomáticas

Pakistán ha intentado que funcionarios estadounidenses e iraníes vuelvan a sentarse a la mesa de negociación después de que Trump anunciara esta semana una prórroga indefinida del alto el fuego con Irán, atendiendo la petición de Islamabad de dar más tiempo para las gestiones diplomáticas.

Esto no ha reducido las tensiones en el estrecho, la estratégica vía marítima por la que, en tiempos de paz, pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa en todo el mundo.

Irán ha mantenido el control sobre el tráfico del estrecho y atacó tres barcos esta semana, mientras que Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de los puertos iraníes y Trump ordenó a las fuerzas armadas "disparar y matar" a pequeñas embarcaciones que pudieran estar colocando minas.

"Irán tiene una decisión importante, una oportunidad de llegar a un acuerdo, un buen acuerdo, un acuerdo sabio", dijo el viernes a los periodistas el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Afirmó que un segundo portaaviones estadounidense se unirá al bloqueo en unos días.

Washington cuenta ya con tres portaaviones en la región: el USS George H.W. Bush en el océano Índico; el USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, y el USS Gerald R. Ford en el mar Rojo.

Es la primera vez desde 2003 que tres portaaviones estadounidenses operan en la región de manera simultánea. El despliegue incluye 200 aeronaves y 15.000 marineros e infantes de Marina, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos.

Un costo creciente aun mientras se mantienen los altos el fuego

Desde el inicio de la guerra, al menos 3.375 personas han perdido la vida en Irán y más de 2.490 murieron en Líbano, donde nuevos combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah estallaron dos días después de que comenzara la guerra en Irán, según las autoridades.

Además, 23 personas fallecieron en Israel y más de una docena en los estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 miembros del ejército estadounidense en toda la región han muerto .

La fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano también ha sufrido bajas. La FINUL dijo el viernes que un casco azul indonesio murió por heridas sufridas en un ataque contra su base el 29 de marzo, elevando a seis —cuatro indonesios y dos franceses— el número de miembros de la fuerza muertos desde que estalló la guerra.

Persisten las tensiones en Líbano pese a la ampliación de la tregua

La situación en Líbano se mantenía tensa un día después de que Trump anunciara que Israel y Líbano habían acordado prorrogar por tres semanas el alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El grupo armado no ha participado en la diplomacia mediada por Washington.

En una declaración en video difundida por su oficina el viernes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró "un proceso para lograr una paz histórica entre Israel y Líbano".

Previamente, el ejército israelí dijo a los residentes de la aldea de Deir Aames, en el sur de Líbano, que desalojaran, porque Hezbollah usaba la aldea para lanzar ataques contra Israel.

El ejército israelí dijo que derribó un dron sobre Líbano tras el lanzamiento de un pequeño misil tierra-aire por parte de Hezbollah. Por su parte, la milicia libanesa dijo que derribó un dron israelí con un misil tierra-aire sobre las afueras de la ciudad portuaria sureña de Tiro.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Keaten desde Ginebra. Los periodistas de The Associated Press David Rising en Bangkok, Koral Saeed en Abu Snan, Israel, Bassem Mroue en Beirut, y Aamer Madhani y Josh Boak en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.