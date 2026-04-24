Atacan maleantes a policías estatales en Tamazunchale
Hubo dos agentes heridos en el tiroteo, los agresores huyeron rumbo a Hidalgoa
TAMAZUNCHALE.- Policías de la Guardia Civil Estatal fueron atacados a balazos cuando ingresaban al municipio de Tamazunchale, hubo dos agentes lesionados y ya se despliega un importante operativo en esa zona
La agresión sucedió este jueves por la tarde en la carretera federal número 85 México-Laredo, a la altura del sector La Cruz, ya en la zona urbana.
De manera oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que, "tras una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal, dos elementos resultaron lesionados, quienes fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica".
Añadió que se mantiene un operativo coordinado en la zona para la localización de los presuntos responsables.
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Usuarios de redes sociales compartieron imágenes del lugar de los hechos, en las que se observa una patrulla —camioneta tipo SUV— con daños por proyectiles de arma de fuego y, a unos metros, sobre el suelo, una persona vestida de civil al parecer lesionada.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado detalló que, de acuerdo con los primeros reportes, los probables agresores huyeron con dirección al estado de Hidalgo, sobre la carretera federal 85, por lo que se mantiene el operativo en la zona, en colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno, para su localización y detención.
La SSPC, dio a conocer que la zona se mantiene con presencia de las autoridades y un reforzamiento significativo del dispositivo de seguridad.
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