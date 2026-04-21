Trump extiende alto el fuego con Irán y Pakistán impulsa diálogo

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos prorrogaría indefinidamente su alto el fuego con Irán, un día antes de que expirara, mientras una nueva ronda de conversaciones de paz estaba en pausa. El anuncio pareció aliviar los temores de que los combates, que habían sacudido los mercados energéticos y la economía global, se reanudaran de inmediato.

Pakistán impulsa negociaciones entre EEUU e Irán

Pakistán planeaba albergar una segunda ronda de conversaciones, pero la Casa Blanca puso en pausa el viaje del vicepresidente JD Vance a Islamabad. Por su parte, Irán rechazó los esfuerzos para reiniciar las negociaciones.

Irán aún no responde al anuncio de Trump de la ampliación del alto el fuego. Ambos países han advertido que, sin un acuerdo, están preparados para reanudar los combates.

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Pakistán propugna por negociaciones entre EEUU e Irán

Los líderes paquistaníes, incluido el primer ministro Shehbaz Sharif, trabajaron intensamente para que ambas partes aceptaran una segunda ronda de conversaciones de alto el fuego, según dos funcionarios que declararon bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

Sharif luego agradeció a Trump por su "amable aceptación" de la solicitud de Pakistán, diciendo que la extensión del alto el fuego permitiría que los esfuerzos diplomáticos en curso siguieran adelante.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la televisión estatal iraní que no ha habido "ninguna decisión final" sobre si aceptar más conversaciones debido a "acciones inaceptables" por parte de Estados Unidos, aparentemente en referencia al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

En una publicación en Truth Social en la que anunció la extensión del alto el fuego, Trump dijo que Estados Unidos mantendrá el bloqueo.

Mientras Vance puso en pausa un viaje a Islamabad, la capital de Pakistán, se esperaba que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner estuvieran en Washington el martes por la tarde para consultas sobre cómo proceder, dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas del gobierno.

El funcionario advirtió que Trump podría cambiar de opinión sobre negociar con Irán en cualquier momento, y se negó a predecir qué sucedería. Afirmó que Trump tiene opciones que no llegan a reiniciar los ataques aéreos.

Tensiones y amenazas entre Irán y Estados Unidos

Antes de anunciar la extensión del alto el fuego, Trump había advertido que "muchas bombas comenzarán a estallar" si no había un acuerdo antes de la fecha límite del miércoles, mientras que el principal negociador de Irán dijo que Teherán tiene "nuevas cartas en el campo de batalla" que aún no se han revelado.

Un alto comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó con destruir la industria petrolera de la región si se reanuda la guerra con Estados Unidos. "Si los vecinos del sur permiten que el enemigo use sus instalaciones para atacar a Irán, deberían despedirse de la producción de petróleo en la región de Oriente Medio", declaró el general Majid Mousavi a un sitio de noticias iraní.

El control del estrecho de Ormuz, clave para las negociaciones

El enviado de Irán ante las Naciones Unidas dijo el martes que Teherán ha "recibido alguna señal" de que Estados Unidos está dispuesto a detener su bloqueo de los puertos iraníes.

El embajador Amir Saeid Iravani dijo que poner fin al bloqueo sigue siendo una condición para que Irán se reincorpore a las conversaciones de paz. Cuando eso suceda, dijo, "creo que la próxima ronda de las negociaciones tendrá lugar".

Estados Unidos impuso el bloqueo para presionar a Teherán a poner fin a su férreo control sobre el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que en tiempos de paz transita el 20% del gas natural y del petróleo crudo del mundo.

El control de Irán sobre el estrecho ha disparado los precios del crudo. El Brent, el estándar internacional, se cotizaba cerca de 95 dólares por barril el martes, más de un 30% por encima del 28 de febrero, el día en que Israel y Estados Unidos atacaron Irán para iniciar la guerra.

Antes de que comenzara la guerra, el estrecho de Ormuz estaba completamente abierto al transporte marítimo internacional. Trump ha exigido que los buques vuelvan a transitar sin impedimentos.

Durante el fin de semana, Irán dijo que había recibido nuevas propuestas de Washington, pero también indicó que sigue existiendo una amplia brecha entre las partes. Entre los temas que hicieron descarrilar la última ronda de negociaciones figuraban el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el estrecho.

Estados Unidos aborda buque sancionado y mantiene bloqueo

Estados Unidos dijo el martes que sus fuerzas armadas abordaron un buque petrolero previamente sancionado por contrabandear crudo iraní en Asia. El Pentágono dijo en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses abordaron el M/T Tifani "sin incidentes".

El ejército estadounidense no reveló dónde se había abordado el buque, aunque los datos de seguimiento de barcos mostraron al Tifani en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia el martes. El comunicado del Pentágono decía que "las aguas internacionales no son un refugio para los buques sancionados".

El ejército estadounidense tomó el domingo el control de un buque portacontenedores iraní, la primera interceptación bajo el bloqueo. El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego.

Pakistán espera que las conversaciones sigan adelante

Funcionarios paquistaníes han expresado su confianza en que Irán también enviará una delegación para reanudar las conversaciones, las negociaciones de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979. La primera ronda, el 11 y 12 de abril, terminó sin un acuerdo.

Pakistán dijo que el ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, se reunió el martes por separado con los principales diplomáticos de Estados Unidos y China en Islamabad. China es un socio comercial clave de Irán.

La seguridad se ha reforzado en toda Islamabad, donde las autoridades han desplegado a miles de efectivos y han aumentado los patrullajes a lo largo de las rutas que conducen al aeropuerto.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la prórroga del alto el fuego era "un paso importante hacia la distensión" que creará "un margen fundamental para la diplomacia y el fomento de la confianza entre Irán y Estados Unidos", según su portavoz, Stephane Dujarric.

Se reanudarán las conversaciones entre Israel y Líbano

En Líbano, el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, dijo en un comunicado que había disparado cohetes y drones contra las fuerzas israelíes por primera vez desde que una tregua de 10 días entró en vigor el viernes "en respuesta a las flagrantes y documentadas violaciones" por parte de Tel Aviv.

Esas violaciones, dijo, incluyeron "ataques contra civiles y la destrucción de sus hogares y aldeas en el sur del Líbano".

El ejército israelí dijo que respondió atacando el lanzacohetes del grupo. Funcionarios israelíes han dicho que tienen la intención de mantener una zona de amortiguamiento en el sur del Líbano, un área que incluye decenas de aldeas cuyos residentes no han podido regresar.

Las históricas conversaciones diplomáticas entre Israel y Líbano están programadas para reanudarse el jueves en Washington, dijeron un funcionario israelí, uno libanés y uno estadounidense. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones entre bastidores.

Los embajadores israelí y libanés se reunieron la semana pasada para las primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas. Israel dice que las negociaciones tienen como objetivo desarmar a Hezbollah y alcanzar un acuerdo de paz con Líbano.

Los combates entre Israel y Hezbollah, que goza del respaldo de Irán, estallaron dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques conjuntos contra Irán para iniciar la guerra. En Líbano, los combates han matado a más de 2.290 personas.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, según las autoridades. Además, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en Estados árabes del golfo Pérsico. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 militares estadounidenses en toda la región han muerto.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Lee desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Michelle Price, Aamer Madhani y Darlene Superville en Washington, Samy Magdy en El Cairo, David Rising y Huizhong Wu en Bangkok, Julia Frankel en Nueva York, Bill Barrow en Atlanta, Edith Lederer en Naciones Unidas, Russ Bynum en Savannah, Georgia, y Hannah Schoenbaum en Salt Lake City contribuyeron a este despacho.