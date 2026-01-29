Trump firma orden ejecutiva para imponer arancel a productos por petróleo a Cuba
Presidenta de México detiene temporalmente envíos de petróleo a Cuba, marcando decisión soberana.
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que impondría un arancel a cualquier producto proveniente de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que aumenta la presión sobre México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró esta semana que su gobierno había detenido, al menos temporalmente, los envíos de petróleo a Cuba, pero recalcó que fue una "decisión soberana" y no a instancias de Estados Unidos.
Trump ha estado presionando a México para que se distancie del gobierno cubano y se incremente el aislamiento de la nación caribeña, la cual ya está sujeta a estrictas sanciones económicas de Estados Unidos.
Tras un operativo militar estadounidense para detener al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, Trump ha dicho que el gobierno cubano está por caer.
