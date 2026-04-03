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Trump firma orden para estabilizar deportes universitarios y sancionar incumplimientos

La NCAA enfrenta demandas y cambios tras la aprobación de un acuerdo millonario que afecta el deporte amateur.

Por AP

Abril 03, 2026 05:15 p.m.
A
Trump firma orden para estabilizar deportes universitarios y sancionar incumplimientos

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva destinada a arreglar la situación en los deportes universitarios y que daría a las agencias federales autoridad para recortar fondos a las escuelas que no cumplan con mandatos sobre transferencias, elegibilidad y pago por jugar en un ámbito que cambia rápidamente.

La orden se constituye como una larga lista de propuestas de corrección, muchas de las cuales eran impulsadas por legisladores y líderes universitarios desde que la aprobación de un acuerdo de 2.800 millones de dólares cambió el panorama de algunos deportes que antes practicaban estudiantes puramente amateurs.

Entre las partes destacadas de la orden figuró un exhorto a establecer "límites de elegibilidad claros, coherentes y justos, incluido un período de participación de cinco años", un elemento que podría ayudar a frenar las decenas de demandas que la NCAA ha enfrentado últimamente.

La NCAA es la organización rectora de los deportes colegiales en Estados Unidos.

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Asimismo, la orden pide "reglas de transferencia estructuradas", pero no ofreció detalles para un sistema que permita a los jugadores moverse libremente, a veces a mitad de temporada, lo que añade incertidumbre a la conformación de plantillas que muchos consideran insostenible.

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