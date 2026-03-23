Trump frena ataques a Irán por cinco días

ROMA, Italia, marzo 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).-

pospone los ataques contra Irán tras conversaciones "muy buenas y productivas" durante los últimos dos días, según expresó el presidente de

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, en su red social Truth.afirmó haberal ejército estadounidense que pospusiera "todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes" tras dos días de "conversaciones muy positivas y productivas" con Irán sobre "una resolución completa e integral de nuestras hostilidades en Medio Oriente".El presidente estadounidense declaró que lay está supeditada al "éxito de las reuniones y".También anunció que las"continuarán durante toda la semana" después de que, "en función del tono y el carácter de estas conversaciones exhaustivas, detalladas y constructivas", decidiera posponer los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes duranteLa agencia de noticias iraní FARS, citando una fuente, afirma que no hay comunicaciones directas ni indirectas condespués de quehablara de negociaciones "muy positivas". Según FARS,también desistió de la idea de atacar las centrales eléctricas iraníes después de que Irán amenazara con atacar centrales eléctricas en todo Oriente Medio.Antes del anuncio de, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reconoció haber hablado por teléfono con su homólogo turco,. Turquía ha actuado anteriormente como intermediario en negociaciones entre Teherán y Washington.Al reaccionar a la noticia, lamostró en pantalla un gráfico que decía: "El presidente detras la firmede Irán".Unasobre los planes de guerra deafirmó que Washington había mantenido a Tel Aviv al tanto de sus conversaciones con Teherán, y queprobablemente seguiría aen suspender cualquier ataque contra plantas eléctricas e. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las conversaciones.El sábado,había advertido que las plantas eléctricas iraníes serían destruidas si Teherán no "abría completamente" ela toda la navegación en un plazo de 48 horas.fijó como fecha límite el lunes, aproximadamente a las 19.44 de Washington.Sus comentarios provocaron amenazas de represalia por parte de lade Irán, que afirmó en un comunicado el lunes que atacaría las plantas eléctricas dey aquellas que abastecen a bases estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico sicumplía su amenaza de "aniquilar" la red eléctrica iraní.La amenaza de ataques contra las redes eléctricas del Golfo generó temores de unaen las plantas de desalinización de agua potable y volvió a sacudir los