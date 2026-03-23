Trump frena ataques a Irán por cinco días
Israel fue informado sobre las conversaciones y podría suspender sus ataques a Irán.
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ROMA, Italia, marzo 23 (ANSA/ EL UNIVERSAL).-Estados Unidos pospone los ataques contra Irán tras conversaciones "muy buenas y productivas" durante los últimos dos días, según expresó el presidente de Estados Unidos
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, Donald Trump, en su red social Truth.
Donald Trump afirmó haber ordenado al ejército estadounidense que pospusiera "todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes" tras dos días de "conversaciones muy positivas y productivas" con Irán sobre "una resolución completa e integral de nuestras hostilidades en Medio Oriente".
El presidente estadounidense declaró que la pausa durará cinco días y está supeditada al "éxito de las reuniones y conversaciones en curso".
También anunció que las conversaciones con Irán "continuarán durante toda la semana" después de que, "en función del tono y el carácter de estas conversaciones exhaustivas, detalladas y constructivas", decidiera posponer los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante cinco días.
La agencia de noticias iraní FARS, citando una fuente, afirma que no hay comunicaciones directas ni indirectas con Estados Unidos después de que Donald Trump hablara de negociaciones "muy positivas". Según FARS, Trump también desistió de la idea de atacar las centrales eléctricas iraníes después de que Irán amenazara con atacar centrales eléctricas en todo Oriente Medio.
Antes del anuncio de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reconoció haber hablado por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan. Turquía ha actuado anteriormente como intermediario en negociaciones entre Teherán y Washington.
Al reaccionar a la noticia, la televisión estatal iraní mostró en pantalla un gráfico que decía: "El presidente de Estados Unidosretrocede tras la firme advertencia de Irán".
Una fuente informada sobre los planes de guerra de Israel afirmó que Washington había mantenido a Tel Aviv al tanto de sus conversaciones con Teherán, y que Israel probablemente seguiría a Estados Unidos en suspender cualquier ataque contra plantas eléctricas e infraestructura energética iraní. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las conversaciones.
El sábado, Trump había advertido que las plantas eléctricas iraníes serían destruidas si Teherán no "abría completamente" el estrecho de Ormuz a toda la navegación en un plazo de 48 horas. Trump fijó como fecha límite el lunes, aproximadamente a las 19.44 de Washington.
Sus comentarios provocaron amenazas de represalia por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que afirmó en un comunicado el lunes que atacaría las plantas eléctricas de Israel y aquellas que abastecen a bases estadounidenses en toda la región del Golfo Pérsico si Trump cumplía su amenaza de "aniquilar" la red eléctrica iraní.
La amenaza de ataques contra las redes eléctricas del Golfo generó temores de una interrupción masiva en las plantas de desalinización de agua potable y volvió a sacudir los mercados petroleros.
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