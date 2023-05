Trump fue advertido de que no podía quedarse con documentos

A-AA+

Los fiscales federales tienen evidencia de que al exmandatario estadounidense Donald Trump se le notificó que no podía retener ningún documento clasificado, después de que fue citado para su devolución el año pasado, mientras examinan si el posterior incumplimiento de la citación fue un acto deliberado de obstrucción.

The Guardian y MSNBC indican que la advertencia no informada previamente que le transmitió a Trump su abogado Evan Corcoran podría ser significativa en la investigación criminal que rodea el manejo de materiales clasificados por parte de Trump, dado que demuestra que sabía sobre sus obligaciones.

La advertencia se incluyó en unas 50 páginas de notas contemporáneas escritas por Corcoran.

Walt Nauta, asistente de Trump, dijo a los fiscales que Trump personalmente le mencionó que sacara las cajas del depósito antes y después de que se emitiera la cita.

Las notas describían cómo Corcoran le contó a Nauta sobre la citación antes de la búsqueda porque necesitaba que abriera la sala de almacenamiento, lo que los fiscales han tomado como una señal de que el ayudante estuvo estrechamente involucrado en la búsqueda, según el informe. Corcoran también escribió que Nauta se ofreció a ayudarlo a revisar las cajas, aunque el abogado se negó.

Las notas de Corcoran también revelaron que la búsqueda tomó varios días y hubo momentos en que la sala de almacenamiento pudo haber quedado desatendida durante la búsqueda, según el informe.

Hallan 40 documentos clasificados en Mar-a-Lago

En junio pasado, Corcoran encontró aproximadamente 40 documentos clasificados en Mar-a-Lago y le dijo al Departamento de Justicia que no quedaban más materiales en la propiedad. Más tarde se demostró que eso no era cierto, después de que el FBI regresara con una orden judicial y confiscara 101 documentos clasificados adicionales.

La investigación federal dirigida por el fiscal especial Jack Smith se centró recientemente en por qué no se compiló la citación, en particular si Trump dispuso que las cajas de documentos clasificados se sacaran de la sala de almacenamiento para poder retenerlos ilegalmente.

Aunque normalmente están fuera del alcance de los fiscales, las notas terminaron ante el gran jurado en Washington para escuchar las pruebas del caso después de que un tribunal de apelaciones de EU permitió que se violara el privilegio abogado-clientes, porque los jueces creían que Trump podría haber utilizado el asesoramiento legal de Corcoran para promover un delito.

Los fiscales tendrían que demostrar que Trump ordenó a Nauta que retirara cajas que él sabía expresamente que incluían documentos clasificados cubiertos por una citación con la intención de ocultarlos de la búsqueda de su abogado, señaló el informe. Los abogados de Trump han argumentado que la respuesta a la citación está incompleta porque Corcoran no fue tan minucioso como debería haber sido porque retrasó la búsqueda y no se dio cuenta de cuántas cajas había en la sala de almacenamiento.

"Trump lo sabía. Siempre lo ha sabido", tuiteó Katie Phang, analista legal de MSNBC.