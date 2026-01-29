Trump intenta imponer Junta de Paz: Rechazo global

NACIONES UNIDAS (AP) — El último intento del presidente estadounidense Donald Trump de eludir a Naciones Unidas a través de su nueva Junta de Paz parece haber resultado contraproducente de manera inadvertida, luego que las principales potencias mundiales rechazaran las aspiraciones de Estados Unidos de que tuviera un mandato internacional más amplio más allá del alto el fuego en Gaza y reafirmaran su apoyo a la institución global de más de 80 años.

El consejo presidido por Trump fue originalmente concebido como un pequeño grupo de líderes mundiales supervisando su plan para el futuro de Gaza. Pero las ambiciones del presidente republicano se han expandido hasta imaginar la junta como una mediadora de conflictos mundiales, un intento no muy sutil de eclipsar al Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la seguridad internacionales.

La carta de la Junta de Paz también causó cierta consternación al declarar que Trump la liderará hasta que renuncie, con poder de veto sobre sus acciones y membresía.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, intentó calmar las preocupaciones afirmando que el enfoque de la Junta de Paz en este momento es sólo en las próximas fases del plan de alto el fuego en Gaza.

"Esto no es un reemplazo para la ONU, pero la ONU ha servido de muy poco en el caso de Gaza, aparte de la asistencia alimentaria", dijo Rubio en una audiencia del Congreso el miércoles.

Pero la promoción por parte de Trump de un mandato ampliado y su propuesta de que la Junta de Paz "podría" reemplazar a la ONU han desanimado a actores clave y han sido desestimados por funcionarios de la ONU.

"En mi opinión, la responsabilidad fundamental de la paz y la seguridad internacionales recae en la ONU y en el Consejo de Seguridad", declaró el jueves el secretario general Antonio Guterres. "Sólo el Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones vinculantes para todos, y ningún otro organismo ni coalición puede estar legalmente obligado a que todos los Estados miembros cumplan con las decisiones sobre paz y seguridad".

En declaraciones del Consejo de Seguridad, discursos públicos y a puertas cerradas, los aliados y adversarios de Estados Unidos han desestimado el último plan de Trump para derrocar el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial con lo que él describe como un "nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales".

"El lanzamiento por parte de Estados Unidos de la carta mucho más amplia de la Junta de Paz convirtió todo el ejercicio en una responsabilidad", según Richard Gowan del International Crisis Group, un observador de la ONU y director de programas. "Los países que querían unirse para ayudar a Gaza vieron que la Junta se estaba convirtiendo en un club de fans de Trump. Eso no era atractivo".

"Si Trump hubiera mantenido el enfoque de la Junta únicamente en Gaza, más Estados, incluidos algunos más europeos, se habrían unido", agregó.

Miembros clave del Consejo de Seguridad no se han unido

Los otros cuatro miembros con poder de veto del Consejo de Seguridad —China, Francia, Rusia y el Reino Unido— se han negado o no han indicado si se unirán a la Junta de Paz de Trump, al igual que potencias económicas como Japón y Alemania.

Las cartas enviadas este mes invitando a varios líderes mundiales a ser "miembros fundadores" de la Junta de Paz coincidieron con la promesa de Trump de tomar Groenlandia, un territorio semiautónomo del aliado de la OTAN Dinamarca, y castigar a algunos países europeos que se resistieron. Eso fue recibido con una fuerte réplica de Canadá, Dinamarca y otros que resaltaron que la demanda de Trump amenazaba con desestabilizar una alianza que ha sido una de las más inquebrantables de Occidente.

Poco después, Trump dio un giro drástico sobre Groenlandia, diciendo que había acordado con el secretario general de la OTAN un "marco de un futuro acuerdo" sobre la seguridad en el Ártico.

En medio del caos diplomático, el primer ministro británico Keir Starmer, quien en ese momento no había respondido a la invitación de Trump para la Junta de Paz, se reunió con Guterres, en Londres y reiteró "el apoyo duradero del Reino Unido a la ONU y al sistema internacional basado en reglas", según un comunicado.

Starmer enfatizó el "papel fundamental de la ONU en abordar problemas globales que afectan vidas en el Reino Unido y en todo el mundo". El Reino Unido posteriormente declinó unirse a la Junta.

Francia, España y Eslovenia rechazaron la oferta de Trump mencionando su agenda superpuesta y potencialmente conflictiva con la ONU.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo la semana pasada que la Junta de Paz va más allá "del marco de Gaza y plantea serias preguntas, en particular con respecto a los principios y la estructura de Naciones Unidas, que no pueden ser cuestionados".

España no se unirá porque la Junta excluía a la Autoridad Palestina y porque el organismo estaba fuera del marco de Naciones Unidas, de acuerdo con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Algunos países instan a fortalecer la ONU

Los adversarios de Estados Unidos también han rechazado la Junta de Paz.

"Ningún país debe dictar términos basados en su poder, y un enfoque de ganador se lleva todo es inaceptable", dijo el embajador de China ante la ONU, Fu Cong, en una reunión del Consejo de Seguridad el lunes.

Pidió que Naciones Unidas sean reforzadas, no debilitadas, y destacó que el estatus y el papel del Consejo de Seguridad "son insustituibles".

"No debemos seleccionar nuestros compromisos con la organización, ni debemos eludir a la ONU y crear mecanismos alternativos", dijo Fu en una clara referencia la Junta de Paz.

Hasta ahora, alrededor de 26 de unos 60 países invitados se han unido a la Junta, y alrededor de nueve países europeos han declinado. India no asistió a la ceremonia de firma de Trump en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la semana pasada, pero según se informa, todavía está decidiendo qué hacer. Trump revocó la invitación al primer ministro canadiense Mark Carney.

"No es sorprendente que muy pocos gobiernos quieran unirse al aspirante a ONU de Trump, que hasta ahora parece más un club de pago por jugar de abusadores de derechos humanos y sospechosos de crímenes de guerra que una organización internacional seria", dijo Louis Charbonneau, director de la ONU para Human Rights Watch. "En lugar de entregar cheques de 1.00 millones de dólares a Trump para unirse a su Junta de Paz, los gobiernos deberían trabajar en fortalecer la ONU".

Ocho naciones musulmanas que acordaron unirse a la Junta emitieron una declaración conjunta que apoyaba su misión en Gaza y el avance del Estado palestino. Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos no mencionaron el plan de pacificación global de Trump.

Gowan, del Crisis Group, señaló que su enfoque podría ser una forma de "obtener un punto de apoyo en las discusiones sobre Gaza" al principio, ya que el plan de alto el fuego de Trump ya ha enfrentado varios contratiempos.

"No estoy convencido de que esto sea una amenaza real a largo plazo para la ONU", dijo Gowan. "Sospecho que los dolores de cabeza de estabilizar Gaza dominarán su agenda. Y la carta propuesta del consejo no proporciona una base legal para grandes intervenciones militares en otros lugares".