Trump propone cierre del espacio aéreo sobre Venezuela

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el espacio aéreo "sobre y alrededor" de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad", una declaración que generó más preguntas sobre la presión de Estados Unidos sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. El gobierno de la nación sudamericana acusó a Trump de hacer una "amenaza colonialista" y de pretender socavar su soberanía.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre lo que Trump publicó en su plataforma Truth Social, y no se sabe si estaba anunciando una nueva política o simplemente reforzando el mensaje de su campaña contra Maduro, en la que ha lanzado múltiples ataques militares en el mar Caribe y el océano Pacífico contra pequeñas embarcaciones que según dice transportaban drogas, y para la cual ha incrementado presencia de sus fuerzas navales en la región. Más de 80 personas han sido asesinadas en tales ataques desde principios de septiembre.

Trump dirigió su mensaje sobre el espacio aéreo cerrado a "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas", no a Maduro.

El gobierno de Venezuela dijo que "repudia con absoluta contundencia" las declaraciones de Trump sobre el espacio aéreo, las cuales consideró una "amenaza colonialista" que pretenden socavar la "integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena" del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano dijo que tales declaraciones constituyen un "acto hostil, unilateral y arbitrario".

El comunicado también señala que las autoridades de inmigración de Estados Unidos habían suspendido unilateralmente los vuelos quincenales de deportación de migrantes venezolanos. Tras negociaciones entre los dos gobiernos, más de 13.000 venezolanos han sido deportados a Venezuela este año en docenas de vuelos chárter, el último de los cuales llegó el viernes a Caracas, la capital, según datos de seguimiento de vuelos.

La semana pasada, las aerolíneas internacionales comenzaron a cancelar vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtiera a los pilotos que tuvieran precaución al volar alrededor del país debido a la intensificación de la actividad militar.

Desde Panamá, la aerolínea Copa aclaró el sábado en un comunicado entregado a la AP que "mantienen abiertas" sus operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano "con altos niveles de alerta y precaución" en horarios diurnos. Agregó que el nivel de alerta de la FAA no se ha modificado y que cualquier cambio será comunicado a los pasajeros.

La jurisdicción de la FAA generalmente se limita a Estados Unidos y sus territorios. La agencia advierte rutinariamente a los pilotos sobre los peligros de volar sobre áreas con conflictos en curso o actividad militar en todo el mundo, como lo hizo hace unos días con Venezuela. La agencia trabaja con otros países y con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en asuntos internacionales. Hasta el sábado, ninguno de los dos organismos había respondido a solicitudes de comentarios.

El gobierno de Trump ha buscado aumentar la presión sobre Maduro. Estados Unidos no lo considera como el líder legítimo de la nación sudamericana, y el mandatario venezolano ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses han realizado vuelos con bombarderos cerca de Venezuela, y el portaaviones USS Gerald R. Ford fue enviado a la zona. El Ford completa el mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en generaciones. Con su llegada, la "Operación Lanza del Sur" incluye casi una docena de barcos de la Marina y alrededor de 12.000 marineros e infantes de marina.

Los dos principales partidos políticos de Estados Unidos han hecho llamados a una mayor supervisión de los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en la región después de que The Washington Post informara que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una orden verbal para que los militares estadounidenses mataran a todos los tripulantes de una lancha como parte del ataque efectuado el 2 de septiembre contra presuntos narcotraficantes.

El senador republicano Roger Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado y el principal demócrata del organismo, el senador Jack Reed de Rhode Island, dijeron en un comunicado conjunto emitido el viernes por la noche que la comisión "realizará una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias".

El equipo de Trump ha considerado opciones militares y no militares en Venezuela, incluida una acción encubierta por parte de la CIA.

El presidente ha planteado públicamente la idea de hablar con Maduro. The New York Times informó el viernes que ambos mandatarios habían dialogado. La Casa Blanca se negó a responder preguntas sobre la conversación.