Trump reaviva temor a intervención de EU. en Venezuela

Redacción Internacional, 29 dic (EFE).- La posibilidad de una intervención de EE.UU. en territorio venezolano se instala en un contexto de máxima tensión bilateral, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que su país destruyó una "gran instalación" utilizada para el transporte de drogas "a lo largo del litoral", un hecho que, de confirmarse, supondría la primera acción militar estadounidense en Latinoamérica en lo que va de siglo.

Aunque ni el Pentágono ni ninguna instancia del Gobierno estadounidense ni Venezuela han confirmado ese ataque, podría tratarse de la primera acometida de EE.UU. sobre territorio venezolano.

Estas son las principales intervenciones de Estados Unidos en Iberoamérica en los últimos 75 años:

Bahía de Cochinos – Cuba

El 15 de abril de 1961, aviones B-26 enviados por Estados Unidos bombardearon bases cubanas para aniquilar a la Fuerza Aérea Revolucionaria y facilitar el desembarco en Playa Girón de la llamada Brigada 2506, compuesta por exiliados y mercenarios que habían sido entrenados por la CIA en Guatemala y Nicaragua.

Al día siguiente, el entonces presidente cubano, Fidel Castro, declaró el carácter socialista de la revolución que le había llevado al poder en enero de 1959, y el 17 de abril, la Brigada 2506, integrada por unos 1.500 hombres armadosy apoyados por aviones y buques de la fuerza naval estadounidense, intentó desembarcar en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, a unos 180 kilómetros al sureste de La Habana.

El ataque perseguía derrocar a Castro e instaurar un Gobierno formado en Miami, pero fue repelido por el Ejército cubano tras 72 horas de combates, en los que murieron 200 personas y fueron detenidos 1.200 atacantes, canjeados en 1963 por alimentos y medicinas.

La invasión se produjo en el contexto del acercamiento de Cuba a la URSS y supuso un grave revés para John F. Kennedy, además de afianzar al régimen cubano.

República Dominicana

El 28 de abril de 1965, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson envió 20.000 infantes de marina para sofocar el conflicto civil tras el derrocamiento de Juan Bosch.

El objetivo era evitar que el país cayera en manos del comunismo y se convirtiera en "una segunda Cuba".

Estados Unidos situó al frente del Gobierno al general Antonio Imbert Barrera y retiró sus tropas en 1966, antes de elecciones ganadas por Joaquín Balaguer.

Granada

El 25 de octubre de 1983, casi 2.000 marines estadounidenses, junto con tropas de otros países caribeños, invadieron Granada tras el asesinato del jefe de Gobierno Maurice Bishop.

El presidente Ronald Reagan justificó la Operación Furia Urgente para proteger a ciudadanos estadounidenses y restaurar las instituciones democráticas.

La invasión fue condenada incluso por aliados europeos.

Panamá

La noche del 20 de diciembre de 1989, con George Bush en la Casa Blanca, 26.000 soldados estadounidensesentraron en Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, en la operación Causa Justa.

Murieron más de 500 personas, en su mayoría panameños.

Noriega fue juzgado en EE.UU. y falleció en Panamá en 2017.

La CIDH condenó los hechos y exigió reparaciones.

Haití

El 19 de septiembre de 1994, más de 23.000 militares estadounidenses ocuparon pacíficamente Haití para permitir el regreso de Jean-Bertrand Aristide, derrocado en 1991.

EE.UU. volvió a desplegar marines en 2004, como parte de una misión internacional avalada por la ONU.