Declaraciones de Trump sobre TikTok y Canadá

A BORDO DEL AIR FORCE ONE (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha sido tímido al compartir sus pensamientos desde que asumió el cargo, y el sábado por la noche añadió una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos con los reporteros a bordo del Air Force One. Habló de todo, desde el color del avión presidencial hasta el destino de TikTok, Groenlandia y Canadá.

Trump se presentó en la cabina de prensa del avión mientras volaba de Las Vegas a Florida, donde se alojaba en su club de golf Doral hasta el lunes por la noche, aunque insistió en que estaría demasiado ocupado para jugar al golf.

El nuevo presidente se burló de que los reporteros tuvieran "un poco más de acceso" que bajo su predecesor, Joe Biden, y bromeó diciendo que era "como un 5.000%" diferente, refiriéndose a que estaba dispuesto a responder muchas más preguntas. Trump llamó al Air Force One un "avión especial", pero observó que no ha cambiado mucho desde su último mandato. Y, sí, todavía quiere cambiar los colores exteriores del avión.

"Queremos azul poderoso, no azul bebé", dijo Trump. "Todo tiene su tiempo y lugar. Cambiaremos los colores."

A continuación, algunos puntos destacados de la conversación:

Trump dice que está hablando con posibles inversores sobre el futuro de TikTok

Trump dijo que está considerando varios posibles inversores interesados en comprar TikTok, que enfrenta la perspectiva de una prohibición en Estados Unidos si su empresa matriz china no lo vende.

"Muchas personas están hablando conmigo", dijo. "Personas muy importantes." Dijo que espera decidir qué sucederá "probablemente en los próximos 30 días".

El presidente dijo que no había estado en contacto con Oracle sobre la compra de TikTok, a pesar de los reportes de que lo había hecho, y que no había hablado con el cofundador multimillonario de Oracle, Larry Ellison, a quien llamó amigo. Señaló que Ellison vive "justo al final de la carretera" de su club Mar-a-Lago en Florida.

Pero dijo que hay muchos otros posibles compradores.

"Tenemos mucho interés en ello, y Estados Unidos será un gran beneficiario", dijo Trump sobre una posible venta. "Solo lo haría si Estados Unidos se beneficia."

Añadió que, "tengo un lugar en mi corazón para TikTok" porque sintió que mejoró su posición con los votantes jóvenes en las elecciones presidenciales de noviembre.

Trump de verdad quiere que los trabajadores federales vuelvan a la oficina

Cuando se le preguntó por la serie de decretos que ha firmado desde que asumió el cargo y que han establecido nuevas reglas para la fuerza laboral federal, Trump dijo que estaba en contra de las concesiones de trabajo desde casa que se volvieron más comunes durante la pandemia de coronavirus.

"Tienes que ir a tu oficina y tienes que trabajar", dijo. "De lo contrario, no vas a tener un trabajo".

Trump también dijo que no le preocupa la marcha de empleados federales actuales y que las opciones para encontrar reemplazos disminuya. "Tenemos un talento muy amplio. También tenemos mucha gente de más".

"Esto fue una estratagema para los demócratas, hasta cierto punto", dijo sobre las plantillas actuales de trabajadores federales, que sugirió eran demasiado grandes.

Trump dice que todavía quiere Groenlandia, y que Canadá "debería ser un estado"

Trump reiteró su deseo de comprar de algún Groenlandia a Dinamarca, a pesar de que ese país insiste en que no está en venta.

"Creo que Groenlandia, la conseguiremos porque realmente tiene que ver con la libertad del mundo", dijo. "No tiene nada que ver con Estados Unidos, aparte de que somos nosotros los que podemos proporcionar la libertad".

El presidente también hizo algunos de sus comentarios más extensos sobre sus recientes sugerencias de que Canadá podría convertirse en parte de Estados Unidos.

"Amo Canadá", dijo. "Tengo muchos amigos allí arriba. Y les gustamos, y me quieren. Pero Canadá ha estado aprovechándose de Estados Unidos durante años, y no vamos a permitir que eso suceda".

Sugirió que Estados Unidos pierde cientos de millones de dólares al año con Canadá en déficits comerciales mientras Canadá hace "casi el 90% de sus negocios con Estados Unidos".

"No quiero gastar cientos de millones de dólares en apoyar al país a menos que ese país sea un estado. Y, si es un estado, la gente de Canadá pagará impuestos mucho más bajos".

Dijo que además, los canadienses "no tendrían problemas militares, estarían mucho más seguros en todos los sentidos, y creo que es algo genial para Canadá".

"Lo veo como, honestamente, un país que debería ser un estado", dijo. "Entonces, recibirán un trato mucho mejor, mucha mejor atención e impuestos mucho más bajos y estarán mucho más seguros".