Declaraciones polémicas de Trump sobre Anderson Cooper

NOVI, Michigan, EE.UU. (AP) — El expresidente Donald Trump se ha referido repetidamente al presentador de CNN Anderson Cooper con nombre de mujer en los últimos días, durante los cuales el candidato presidencial republicano ha enfocado su mensaje de cierre en la hipermasculinidad.

En un mensaje publicado el viernes por la mañana en la red social de Trump, Truth Social, el expresidente se refirió a Cooper, uno de los periodistas abiertamente homosexuales más destacados de Estados Unidos como "Allison Cooper".

El mensaje de Trump fue aún más explícito más tarde el viernes durante un mitin en Traverse City, Michigan, donde criticó un evento que Cooper organizó con la vicepresidenta Kamala Harris.

"Si vieron su entrevista con Allison Cooper la otra noche, es una buena persona. ¿Conoces a Allison Cooper? Noticias falsas de CNN", dijo Trump, antes de hacer una pausa y decir con voz burlona: "Oh, ella dijo que no, que él se llama Anderson. Oh, no".

El sábado, Trump volvió a referirse a Cooper como "Allison" durante otro mitin en Michigan. "Participaron en un evento", dijo Trump. "Hasta a Allison Cooper le dio vergüenza. Le dio vergüenza".

Al referirse a Cooper con un nombre de mujer, Trump parecía recurrir a un estereotipo que las personas heterosexuales han empleado durante mucho tiempo contra los hombres homosexuales. Esa expresión evoca el estereotipo del hombre homosexual afeminado en un momento en que Trump busca aumentar su popularidad entre los hombres durante la recta final de la contienda electoral.

El expresidente grabó el viernes una entrevista de tres horas con Joe Rogan, un excomentarista de artes marciales mixtas cuyo podcast es muy popular entre los varones jóvenes. El 19 de octubre, Trump comenzó un mitin en Pensilvania hablando de los genitales del legendario golfista Arnold Palmer.

El equipo de campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios. Un representante de Cooper no quiso hacer comentarios.