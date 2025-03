Verástegui lanza dardo a Zelensky tras altercado con Trump

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El reciente encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca dejó un ambiente tenso que trascendió más allá de la diplomacia.

El mandatario estadounidense cuestionó la gratitud de su homólogo ucraniano respecto a la ayuda brindada por Washington en el conflicto con Rusia. Este suceso provocó diversas reacciones, entre ellas la del actor y político Eduardo Verástegui, quien manifestó su postura en redes sociales, generando una ola de comentarios a favor y en contra.

Verástegui se suma al debate

La reunión entre Trump y Zelensky estuvo cargada de tensión desde el inicio. El presidente estadounidense acusó a su par ucraniano de "jugar con la Tercera Guerra Mundial" y de "no ser muy agradecido" con el respaldo que ha recibido de Washington. Añadiendo a la polémica, el vicepresidente JD Vance calificó a Zelensky como "irrespetuoso".

El motivo principal de la visita del líder ucraniano era la firma de un acuerdo para ceder la explotación de recursos minerales a Estados Unidos a cambio de apoyo en seguridad frente a Rusia. Sin embargo, después del altercado en la Casa Blanca, la conferencia de prensa conjunta fue cancelada y no se concretó la firma del convenio. Finalmente, Zelensky abandonó la residencia presidencial sin emitir declaraciones.

En respuesta a la controversia generada por el encuentro, el actor y político Eduardo Verástegui expresó su opinión a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter). En su mensaje, Verástegui criticó a quienes respaldan a Zelensky y argumentó que Trump busca la paz, no la prolongación del conflicto:

"Para los woke adoradores de Zelensky, ¿acaso no es la paz lo más importante? @realDonaldTrump no busca prolongar la guerra, sino acabarla. No se trata de buscar culpables del pasado, sino de terminar el conflicto ahora para que reine la paz y nadie más muera. Mientras algunos aplauden el conflicto eterno, el presidente Trump trabaja para detenerlo. Abre los ojos: el verdadero camino a la justicia es la paz, no la guerra."

Su publicación acumuló más de 87 mil vistas en menos de 24 horas y generó una intensa discusión entre usuarios que apoyaban su postura y otros que la cuestionaban. Algunos internautas defendieron la visión del político, mientras que otros lo criticaron por considerar que su argumento favorecía a Trump sin considerar las complejidades del conflicto.

Entre las respuestas destacadas, hubo comentarios como:

"Terrible como la gente sigue creyendo la narrativa de Trump de que es un hombre de 'paz'. Lo único que le importa son los minerales de Ucrania. Si realmente quisiera salvar vidas, actuaría de otra manera."

"A Zelensky le faltó roce político, es militar y prefiere el guerrerismo. Nunca tuvo la más mínima intención de negociar."

El debate sigue abierto y evidencia la división de opiniones en torno a la política exterior de Estados Unidos y la conducción de la guerra en Ucrania. Mientras tanto, el futuro del acuerdo de recursos minerales entre ambas naciones sigue siendo incierto.