Trump y Lula rebajan las tensiones

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rebajaron este jueves las tensiones entre ambos países sobre una amplia variedad de asuntos, como los aranceles, la guerra en Irán o la situación de Jair Bolsonaro, durante una reunión en la Casa Blanca que se prolongó mucho más de lo previsto.

"La reunión fue muy bien", resumió Trump, de 79 años, en su cuenta de Truth Social, donde calificó a Lula, de 80, como un "presidente dinámico".

El encuentro, que se alargó durante unas tres horas e incluyó un almuerzo, superó ampliamente la hora y veinte minutos inicialmente prevista. Ambos Gobiernos acordaron que sus equipos volverán a reunirse en un plazo de treinta días para avanzar en la negociación sobre aranceles.

Lula afirmó, en posterior rueda de prensa en la embajada de Brasil en Washington, que abandona la capital estadounidense convencido de que se dio "un paso importante en la relación" bilateral.

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"La buena relación es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo", declaró el mandatario brasileño, quien describió un ambiente distendido e incluso con bromas.