Trump y Netanyahu se encuentran en Florida

PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump tiene programada una reunión el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras Washington busca crear un nuevo impulso para el alto el fuego impulsado por Estados Unidos en Gaza, el cual podría estar en peligro de estancarse antes del inicio de una complicada segunda fase.

Trump podría aprovechar el encuentro en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, para tratar de sacar provecho de su sólida relación con Netanyahu y acelerar el proceso de paz. Antes de eso, el primer ministro israelí se reunió por separado con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Israel y Hamás han respetado en buena medida el alto el fuego, pero el progreso se ha ralentizado recientemente. Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones, además de que han surgido divisiones entre Estados Unidos, Israel y los países árabes sobre el camino a seguir.

La primera fase de la tregua comenzó en octubre, pocos días después del segundo aniversario del ataque inicial que encabezó Hamás en el sur de Israel que cobró la vida de unas 1.200 personas. Todos menos uno de los 251 rehenes tomados ese día ya fueron devueltos, vivos o muertos.

Netanyahu ha indicado que no tiene prisa por avanzar con la siguiente fase mientras los restos de Ran Gvili sigan en Gaza. La oficina de Netanyahu señaló que se reunió con los padres de Gvili en Florida.

Ahora viene una parte mucho más complicada. El plan de 20 puntos que presentó el gobierno de Trump, el cual recibió la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, ofrece una ambiciosa visión para poner fin al gobierno de Hamás en Gaza.

Irán y otros temas en la agenda

Se tiene previsto que ambos mandatarios también discutan otros temas, incluido Irán, de quien Trump insiste que sus capacidades nucleares quedaron "completa y totalmente destruidas" después de los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares en junio pasado. La prensa local ha reproducido declaraciones de funcionarios israelíes que expresan su preocupación de que Irán pueda reabastecer su suministro de misiles de largo alcance con capacidad para atacar a Israel.

Existen muchos aspectos clave de la segunda fase del alto el fuego con las que Netanyahu no está de acuerdo o que incluso ha rechazado abiertamente, afirmó Mona Yacoubian, directora y asesora principal del programa para Oriente Medio en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

"Creo que esta va a ser una tarea realmente difícil, que el presidente Trump logre que Netanyahu esté de acuerdo", dijo.

"Creo que será importante observar cómo lo haga, qué tipo de presión pone sobre Netanyahu", destacó Yacoubian, quien también mencionó que los dos podrían exhibir "un choque más amplio de enfoques hacia la región". ___