NUEVA YORK, EU., febrero 11 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El día de la reunión bilateral entre

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, Irán envió un mensaje contundente y claro:sobre el programa de misiles balísticos, el tema sobre el que el primer ministro israelí más insiste, además del tema nuclear."Fue una. Nada fue definitivo, salvo que insistí en que lascontinúen para ver si se puede llegar a un acuerdo", declaró el presidente estadounidense al final de la reunión, recordando que "la última vez Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y fueron golpeados por el ''. No les fue bien. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables".La reunión, la sexta desde que el magnate regresó a lay mientras Estados Unidos ha decidido aumentar su presencia militar en la región, se celebróy sin una conferencia de prensa final. Para Bibi y Donald, fue una oportunidad para hacer balance de las negociaciones.Lapermanece inalterada: Irán representa unapara su seguridad, y Estados Unidos debe limitar a toda costa la influencia deen la región.Para respaldar su afirmación,supuestamente llegó a lacon unque demuestra que los iraníes mienten a Estados Unidos: el régimen iraní, según documentos presentados por el primer ministro israelí, ha continuadotampoco ha mostrado intención de abordar temas no nucleares en las negociaciones desde el principio. En Washington, antes de reunirse con el presidente, el primer ministro israelí se reunió con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, para informarle sobre lade negociaciones celebrada el viernes pasado en Omán.Laentre ambos líderes desde el regreso del magnate a lase produce en un momento en que Estados Unidos ha decidido aumentar su presencia militar en la región, con Trump reiterando sus amenazas ade ataques si no se llega a un acuerdo o en respuesta a la represión de las manifestaciones.La tensión aumentó antes de la reunión con las palabras de, representante del líder supremo iraní, Ali Jamenei, en el Consejo de Defensa Nacional, quien advirtió a Estados Unidos e Israel que lasdeno eran moneda de cambio.Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores,, expresó unaen materia nuclear. En una entrevista con Russia Today, enfatizó que Irán está dispuesto a ofrecer garantías de que no recurrirá al uso de armas nucleares y, al mismo tiempo, exigió garantías a Washington sobre el derecho a utilizar tecnología nuclear con fines pacíficos para la generación de electricidad."Aún no tenemos plena confianza en los estadounidenses", pero "no hay otra solución que la diplomática", enfatizó Araghchi. El presidente iraní,, por su parte, afirmó que el régimen no desea armas nucleares y aseguró que "estamos dispuestos a verificar nuestras actividades".Sin embargo, el grancreado por Occidente y Estados Unidos, sumado a lasestadounidenses, representa obstáculos para las negociaciones".En su, transmitido en directo durante el acto conmemorativo del 47.§ aniversario de la victoria de la, el presidente continuó advirtiendo que "los países de la región resolverán los problemas regionales y no necesitamos que terceros determinen nuestro futuro".