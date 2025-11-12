Turquía confirma la muerte de 20 personas en avión militar

ANKARA, Turquía (AP) — Las 20 personas que iban a bordo de un avión de carga militar turco que se estrelló en Georgia murieron, anunció el miércoles el ministro turco de Defensa.

El avión C-130 había despegado de Ganja, Azerbaiyán, y se dirigía de regreso a Turquía cuando se estrelló el martes en el municipio de Sighnaghi, en Georgia, cerca de la frontera con Azerbaiyán. La causa del siniestro está siendo investigada.

El personal militar formaba parte de una unidad que había viajado a Azerbaiyán para participar en las celebraciones del Día de la Victoria de ese país el sábado, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El evento conmemoró el éxito militar de Azerbaiyán sobre Armenia en 2020 por el control de la región de Karabaj, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj, un conflicto que duró casi cuatro décadas.

Un equipo turco de investigación de accidentes de 46 miembros llegó al lugar del choque y estaba inspeccionando los restos del avión, en coordinación con las autoridades georgianas.

Erdogan informó que se ha recuperado la grabadora de datos de vuelo del avión y se están llevando a cabo inspecciones para determinar la causa del accidente.

Hasta ahora, las autoridades han recuperado los restos de 19 de las víctimas y los esfuerzos continúan para localizar un cuerpo más, agregó el mandatario.

Los restos quedaron esparcidos por una llanura que incluye tierras de cultivo y está rodeada de colinas, informó desde el lugar la emisora privada turca NTV. Los escombros cayeron en varios lugares, según el informe.

"Nuestros heroicos compañeros de armas fueron martirizados el 11 de noviembre de 2025, cuando nuestro avión de carga militar C-130, que había despegado de Azerbaiyán en ruta hacia nuestro país, se estrelló cerca de la frontera entre Georgia y Azerbaiyán", indicó el ministro de Defensa, Yasar Guler, en un mensaje publicado en X, junto con fotografías del personal militar fallecido.

El contacto con el avión se perdió unos minutos después de que ingresara al espacio aéreo de Georgia, según indicó el martes la agencia estatal turca Anadolu, que citó a la autoridad de aviación georgiana. El avión no había emitido una señal de socorro, dijo.

Los aviones de carga militar C-130 son ampliamente utilizados por las fuerzas armadas de Turquía para transportar personal y manejar operaciones logísticas.

Turquía y Azerbaiyán mantienen una estrecha cooperación militar.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y la ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, Maka Botchorishvili, extendieron sus condolencias a sus homólogos turcos por el accidente del martes.

"Estamos profundamente conmocionados", dijo Aliyev en un mensaje, según la agencia Anadolu.

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, ofreció sus condolencias y afirmó la solidaridad de Washington con Ankara. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también transmitió sus condolencias, elogió al personal militar fallecido y dio las gracias a todo el personal de la OTAN por su servicio.

No había información sobre los arreglos funerarios o cuándo se devolverían los restos a Turquía.

El avión fue fabricado en 1968 y sirvió inicialmente en Arabia Saudí. Fue añadido al inventario de las Fuerzas Armadas de Turquía en 2010, informó el diario Sozcu.