Turquía exigirá prueba de covid a todos los viajeros a partir del lunes

Estambul, 25 dic (EFE).- A partir del lunes, todos los viajeros con destino a Turquía deben disponer de un reciente test PCR negativo para demostrar que no padecen covid-19, ha anunciado este viernes el ministro de Salud turco, Fahrettin Koca.

"Todos los pasajeros que lleguen a Turquía a partir del lunes 28 de diciembre por vía aérea deben mostrar un test PCR negativo realizado en las últimas 72 horas", se indica en un comunicado de prensa difundido por el propio ministro en Twitter.

A partir del 30 de diciembre, el mismo documento se exigirá también a los viajeros que llegan por tierra o por mar, y la medida se mantendrá inicialmente hasta el 21 de marzo.

"Quienes no disponen de un test PCR negativo no podrán subir a aviones con destino a Turquía", advierte la nota, aunque apunta en la siguiente frase que "quienes no pueden mostrar un test en el control de entrada al país quedarán confinados en cuarentena en su domicilio".

Por otra parte, se exigirá un test PCR a quienes hayan pasado en los últimos 10 días por Reino Unido, Dinamarca o Sudáfrica, países donde se han observado mutaciones del coronavirus, y además se les impondrá una cuarentena de 7 días en su domicilio, seguida de un segundo test PCR para certificar la ausencia de contagio.

Numerosos usuarios de Twitter protestaron contra el anuncio realizado a tan corto plazo, subrayando las enormes dificultades de hacer un test PCR en numerosos países de Europa durante el fin de semana y, además, en fechas navideñas.

Numerosos hospitales turcos ofrecen tests a cualquier hora por un precio oficial máximo de 250 liras (equivalente a 25 euros).

Turquía registró hoy 256 muertes por covid-19, una cifra muy similar a lo de los últimos días, aunque la oposición cree que el número de fallecimientos reales en este país de 80 millones de habitantes es al menos dos o tres veces superior.