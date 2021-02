Twitter confirma que Trump quedó fuera para siempre

Hace unas semanas Donald Trump fue expulsado de prácticamente todas las redes sociales. Desde entonces ha habido un debate sobre la libertad de expresión en internet y el poder de las grandes plataformas en el discurso público.

Ahora que Trump ya no es presidente de Estados Unidos se hablaba de la posibilidad de que recuperara sus perfiles pero al menos Twitter ya confirmó que no sucederá.

A pesar de que era la red social favorita del ex mandatario, la relación entre Twitter y Trump no fue la mejor pues el entonces presidente solía violar algunas de las normas comunitarias la plataforma que, en varias ocasiones, señaló que la razón por la que no le bloqueaba el servicio se debía a que las publicaciones eran del "interés público".

Sin embargo, después de que un grupo de manifestantes tomaran de manera violenta el Capitolio y que Trump publicara una serie de tweets que fueron considerados como incitación a la violencia, la compañía tomó la decisión de cerrar su cuenta, primero de manera temporal y luego anunció que permanentemente.

Hubo quien afirmó que, una vez que Trump dejara de ser presidente podría volver a Twitter pero la red de microblogging ha confirmado que no lo permitirá, incluso si quiere volver a competir en las próximas elecciones.

La compañía recalcó que la prohibición de Donald Trump está destinada a ser permanente. En una entrevista con el medio CNBC, el CFO de Twitter, Ned Segal, dijo "nuestras políticas están diseñadas para asegurarse de que la gente no está incitando a la violencia. Fue destituido cuando era presidente y no habría diferencia para cualquiera que fuera un funcionario público una vez que hayan sido removidos del servicio".

Así que, al menos en Twitter, Trump ha sido silenciado para siempre. Aunque el ex mandatario está buscando alternativas, según medios estadounidenses la organización Trump trató de comprar una participación importante en Parler, la red social que fue prohibida en las tiendas de aplicaciones porque permitió que sus usuarios expresaran abiertamente discursos de odio.

Facebook le dejó la decisión a su consejo

Facebook e Instagram suspendieron, desde el 7 de enero, los perfiles de Trump. En ese momento el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, declaró: "Creemos que los riesgos de permitir que el Presidente siga utilizando nuestro servicio durante este periodo son simplemente demasiado grandes".

Ahora que Joe Biden se ha convertido en el presidente de Estados Unidos, las cuentas de Trump podrían ser restablecidas, sin embargo, Nick Clegg, Vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicación de Facebook, explicó que la compañía remitió el caso al Consejo Asesor de Contenidos el cual fue creado el año pasado para tener la palabra final en algunas de las decisiones más difíciles.

El consejo está integrado por expertos y líderes civiles de todo el mundo que, como una entidad independiente cuyas decisiones no pueden ser revertidas por Mark Zuckerberg ni por ninguna otra persona en Facebook, tendrán la tarea de decidir si los perfiles de Donald Trump son eliminados de manera permanente.

"Creemos que nuestra decisión fue necesaria y correcta. Debido a su importancia, consideramos que es importante que el Consejo revise y juzgue de forma independiente si debe ser confirmada. Mientras aguardamos esta decisión, el acceso de Trump a nuestros servicios continuará suspendido de forma indefinida", señaló Clegg en el blog de la empresa.

Cabe señalar que el propio Trump, a través de sus administradores de páginas designados, tendrá la capacidad de presentar una declaración a la Junta. También podrán hacerlo individuos y organizaciones que compartan sus ideas mediante comentarios públicos.

Los estatutos de la junta establecen un límite de 90 días como plazo para tomar una decisión. Después de su publicación en su página de internet, Facebook tendrá hasta siete días para aplicar la decisión del caso.