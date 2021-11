Ucrania acusa a Rusia de planear un golpe y advierte de riesgo de un ataque

KIEV, Ucrania (EFE).- Rusia planea un golpe de Estado para derrocar al Gobierno de Kiev a principios de diciembre, dijo hoy el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien además advirtió del riesgo de un ataque ruso tras la concentración de más de 90,000 tropas en la frontera ucraniana.



"Recibimos información de que habrá un golpe de Estado el 1 o 2 de diciembre", señaló el mandatario ucraniano en una rueda de prensa de cinco horas con 30 medios nacionales e internacionales.

"No son solo informes de agencias de inteligencia, tenemos grabaciones de audio de representantes de Ucrania, que discutieron con, por así decirlo, representantes de Rusia, la participación de Rinat Ajmétov en un golpe de Estado en Ucrania, para el que se asignarán mil millones de dólares", recalcó.

Zelenski dijo que creía que el oligarca, con quien tiene una amarga disputa después de proclamar la desoligarquización su prioridad política, está siendo "arrastrado" a esto por su entorno.

"Creo que lo están arrastrando a una guerra contra el Estado ucraniano. Creo que sería su gran error porque no se puede luchar contra su propio pueblo, contra el presidente que fue elegido por el pueblo ucraniano", sostuvo.

El multimillonario ucraniano negó estas acusaciones. "Me indignan estas mentiras, con independencia de los motivos del presidente. Mi postura fue y será siempre inequívoca: una Ucrania independiente, democrática y unida con Crimea y mi Donbás natal. Mis acciones lo confirman", señaló su portavoz a la agencia Interfax-Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a su vez que "Rusia no ha tenido planes de participar (en un golpe). Y Rusia nunca hace estas cosas".

Zelenski agregó que no cree que un intento de golpe tuviera éxito y se mostró seguro de que no sería apoyado por el Ejército. Aseguró además que habría "una respuesta" a cualquier intento externo de tomar el poder ilegalmente en el país.

RIESGO DE UNA INVASIÓN RUSA

También consideró que existe un riesgo significativo de una escalada militar de Rusia contra Ucrania.

"Vemos una rotación frecuente (de las tropas rusas en la frontera) con la intención de que nosotros, los satélites y la inteligencia detecten que se está produciendo una concentración", sostuvo.

"Vemos que Rusia está acumulando tropas allí y aumentando el número de su equipamiento militar. Entonces hay riesgos", dijo.

Zelenski afirmó que los movimientos de tropas rusas en la frontera son preocupantes, pero que el número de tropas rusas allí ahora es menor que en primavera, durante el anterior despliegue.

El domingo el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budánov, dijo al Military Times que Rusia tiene más de 90.000 soldados desplegados en las fronteras de Ucrania y se está preparando para una invasión en enero o febrero.

También dijo que Rusia podría atacar a Ucrania desde varias direcciones, por tierra, mar y aire.

Las agencias de inteligencia occidentales y el Gobierno de Estados Unidos han expresado su gran preocupación por la amenaza de una invasión rusa a gran escala contra Ucrania.

Zelenski criticó informaciones de medios sobre la concentración de tropas rusas, porque hacen pensar a los ucranianos de que "Rusia invadirá mañana" el país.

ESCALADA DE LA RETÓRICA

Al mismo tiempo, Zelenski admitió que le preocupa que Rusia intensifique peligrosamente su retórica contra Ucrania.

"Están hablando mucho de la OTAN, de que las tropas de la OTAN están desplegadas en Ucrania. Esto funciona para la audiencia interna en Rusia, porque de así pueden decir que se están defendiendo. Y cuando Rusia dice que quiere defenderse, es muy peligroso", recalcó.

El mandatario dijo que, contrariamente a las afirmaciones rusas, Ucrania no planea ninguna ofensiva en el Donbás, evita cuidadosamente las provocaciones y no arriesgará intencionalmente la vida de sus soldados. "Ucrania nunca ha atacado a Rusia", añadió.

Rechazó asimismo las aseveración de Moscú de que se siente amenazado por la expansión de la presencia de la OTAN en Ucrania.

"Esta no es la razón por la escalada. No hubo apoyo de la OTAN a Ucrania en 2014, pero eso no impidió que Rusia invadiera" el país para anexionarse la península de Crimea y ocupar temporalmente dos territorios separatistas prorrusos en el Donbás, dijo.

Zelenski pidió al presidente ruso, Vladímir Putin, que declare abiertamente que no planea invadir Ucrania.

"Cuando yo afirmo que no estamos llevando a cabo ninguna ofensiva (...), entonces el presidente de Rusia también debería declarar públicamente que no está planeando una invasión a gran escala de Ucrania", insistió.

Aseguró que Kiev está listo para negociar con Rusia -incluido en el formato de Normandía (Francia, Alemania, Rusia y Ucrania), y culpó a Moscú de falta de buena voluntad. "Si no quiere vernos, hablemos por teléfono", dijo, y dio a entender que su jefe de gabinete podría hablar pronto por teléfono con el Kremlin.