Ucrania agradece envío de tanques y ahora quiere aviones de combate

Leópolis, Ucrania (EFE).- El Gobierno de Ucrania ha agradecido a los países aliados su decisión de enviar tanques para luchar contra la invasión rusa, pero ahora asegura que necesita también el suministro de aviones de combate.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, Dimitro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, agradeció este jueves a Polonia su ayuda, ya "que fue el primer país en anunciar públicamente la entrega del 'Leopard 2', contribuyendo así de manera crucial a la formación de una coalición de (países que suministren) tanques".

Pero también dijo que ahora "tenemos nuevas tareas por delante: aviones de combate de tipo occidental, sanciones, implementación de la Fórmula de la Paz", precisó.

"Trabajamos constantemente con nuestros socios polacos para desarrollar la conectividad entre Ucrania y Polonia. Hoy, discutimos en detalle formas de ampliar y facilitar la conexión ferroviaria de pasajeros y carga entre nuestros países", agregó el alto diplomático ucraniano, que informó de la conversación que había mantenido con su homólogo polaco, Zbigniew Rau.

Esta misma idea de tratar de lograr el suministro de aviones de combate fue defendida por Yuriy Sak, asesor del secretario de Defensa de Ucrania, en declaraciones al medio estadonunidense The Hill.

Sak dijo que era optimista acerca de recibir aeronaves de combate occidentales como los cazas F-16 estadounidenses, que los ucranianos han buscado desde principios del año pasado, cuando Rusia invadió el país.

"Cada tipo de arma que solicitamos, la necesitábamos ayer", dijo Sak. "Haremos todo lo posible para garantizar que Ucrania obtenga aviones de combate de cuarta generación lo antes posible", agregó.

Los aviones de combate occidentales y las unidades de artillería de mayor alcance, que permitirían a Ucrania atacar a las fuerzas rusas más profundamente en el territorio ocupado, probablemente serán el próximo debate en el seno de la OTAN, según el medio estadounidense.

Ucrania actualmente usa aviones de combate de la era soviética, incluidos los MiG-29, mientras EE.UU. se ha resistido a enviar los cazas F-16 y no parece estar listo para anunciar su transferencia en el corto plazo.

Pero el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Kirby, dijo a los periodistas el miércoles que Estados Unidos estaba "en conversaciones constantes" con Ucrania y que éstas "evolucionaban a medida que cambian las condiciones" del conflicto, recordó The Hill.

"No se puede culpar a los ucranianos de querer más y más sistemas", dijo Kirby. "No es la primera vez que hablan de aviones de combate, pero no tengo ningún anuncio que hacer en ese frente", sentenció.