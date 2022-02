Ucrania pide a civiles a tomar las armas contra enemigos rusos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades de Ucrania hicieron un llamado a los civiles a tomar las armas y combatir junto a las fuerzas armadas a los invasores rusos.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Maliar, usó Facebook para llamar a los civiles a sumarse a los ataques contra rusos en territorio ucraniano.

De acuerdo con el mensaje de la funcionaria, pide a ciudadanos que "estén listos para destruir al enemigo" y llama a lanzar bombas incendiarias desde sus balcones o disparar con armas pequeñas a vehículos rusos.



Se levantarán sanciones a quienes se sumen: Volodymyr Zelensky

También el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que se levantarán todas las sanciones a los ciudadanos que tengan medidas restrictivas a quienes tomen las armas contra los rusos.

"Levantaremos las sanciones por decisión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de todos los ciudadanos de Ucrania que estén listos para defender nuestro estado con armas en sus manos como parte de la defensa territorial", dijo, según de lee en un comunicado del Ministerio de Defensa de aquel país.

El presidente enfatizó que el futuro del pueblo ucraniano ahora depende de cada ciudadano de Ucrania.

"Todos los que tengan experiencia en combate y puedan unirse a la defensa de Ucrania deben llegar de inmediato a los centros de personal correspondientes del Ministerio del Interior", dijo el presidente.



Ucrania pierde el control de la planta nuclear de Chernobyl ante Rusia

Un asesor presidencial dijo que Ucrania perdió el control del sitio nuclear de Chernobyl tras una batalla encarnizada con Rusia.

Una hora después de lo dicho por el asesor presidencial, la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que la planta de energía nuclear de Chernobyl estaba en manos de las fuerzas rusas; advierte que es de "vital importancia" no interrumpir las operaciones seguras

Previamente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este jueves que las tropas de su país combatían para que las fuerzas rusas no tomasen el control de la planta de Chernobyl, escenario del peor accidente nuclear de la historia.

?Piden que la tragedia de 1986 no vuelva a ocurrir

"Las fuerzas de ocupación rusas están tratando de tomar Chernobyl. Nuestros soldados están sacrificando sus vidas para que la tragedia de 1986 no vuelva a ocurrir", escribió Zelenski en Twitter, en referencia a la fecha de aquel desastre.

Poco antes, las autoridades ucranianas informaron de combates cerca del depósito de residuos nucleares de la central de Chernóbil, donde las fuerzas rusas llegaron tras haber entrado por la frontera con Bielorrusia.