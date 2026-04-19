Ucrania vive noche brutal

Kiev, Ucrania.- Un civil murió y docenas más resultaron heridos en ataques rusos nocturnos en toda Ucrania, reportaron las autoridades locales el sábado.

En una publicación en redes sociales, el líder local Vadym Filashkin indicó que una persona falleció en un ataque a Mykolaivka, en la región oriental ucraniana de Donetsk. Otros funcionarios dijeron que al menos 26 personas resultaron heridas en ataques en el norte y el este del país, incluido uno contra infraestructura portuaria en la ciudad de Odesa.

Por otra parte, un operativo con drones ucranianos tuvo como objetivo zonas industriales en Novokuibyshevsk y Syzran, en la región rusa de Samara, señaló su gobernador Vyacheslav Fedorishchev el sábado. No dio más detalles, pero el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania detalló en un comunicado que había impactado refinerías importantes de petróleo en ambas ciudades. Agregó que sus ataques provocaron incendios en la terminal petrolera Vystosk, en la región noroccidente rusa de Leningrado, y en una refinería de petróleo en la región sureña de Krasnodar. Los siniestros fueron confirmados posteriormente por autoridades rusas.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas destruyeron 258 drones ucranianos durante la noche sobre 16 regiones, así como sobre la anexionada península de Crimea, el mar Negro y el mar de Azov.

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Ucrania ha atacado repetidamente instalaciones petroleras rusas anteriormente, pero la estrategia ha recibido más atención desde que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump otorgó al petróleo ruso una exención temporal de sanciones para aliviar las restricciones de suministro.

Reforzar las defensas aéreas de Ucrania ha sido una prioridad clave para Kiev desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace más de cuatro años, y ha vuelto a la escena mundial a medida que las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos se han estancado.

En el peor ataque aéreo en semanas, Rusia impactó zonas civiles en toda Ucrania el jueves, matando al menos a 16 personas e hiriendo a más de 100, de acuerdo con las autoridades ucranianas. Ucrania ha desarrollado una importante industria armamentística nacional, especialmente en la producción de drones y misiles, pero aún no puede igualar la sofisticación de los sistemas de defensa aérea Patriot de Estados Unidos.