Un muerto deja dron ucraniano en Bélgorod

Ucrania.- Una persona murió y otras dos resultaron heridas cuando un dron ucraniano impactó un automóvil en la región fronteriza rusa de Bélgorod, dijeron el domingo funcionarios locales, antes de las conversaciones de paz para poner fin a la guerra de casi cuatro años en París esta semana.

En Ucrania, tres personas resultaron heridas en la región de Járkiv en ataques con drones durante la noche del domingo, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Mientras tanto, el número de muertos por un ataque con misiles rusos en la ciudad de Járkiv el viernes aumentó a cuatro cuando se encontraron otros dos cuerpos bajo los escombros de un edificio, escribió en Telegram el domingo el jefe regional de Járkiv, Oleh Syniehubov.

Los últimos ataques se producen después de que asesores de seguridad nacional de Europa y otros aliados visitaron Kiev el sábado para discutir garantías de seguridad y apoyo económico, mientras se intensifica un impulso diplomático liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente Volodímir Zelenski, preparándose para viajar a París para una reunión con socios, dijo el sábado que el trabajo en las propuestas de paz podría ahora acelerarse, ya que Ucrania ha compartido todos los documentos en discusión con los 18 asesores de seguridad nacional, incluidos aquellos sobre garantías de seguridad.