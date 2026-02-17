Una bomba mata a dos personas en comisaría
Pakistán.- Unos explosivos colocados en una motocicleta se estallaron cerca de la entrada de una comisaría en el noroeste de Pakistán el lunes, lo que mató al menos a dos personas, incluido un niño, e hirió a varias más, informó la policía y funcionarios de rescate. La explosión también dañó tiendas cercanas.
El ataque ocurrió en Bannu, un distrito de la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, indicó el funcionario policial local Fida Mohammad.
No ofreció más detalles y solo señaló que los muertos y heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Aunque ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría, era probable que las sospechas reccayeran sobre los talibanes paquistaníes, o TTP.
Pakistán ha registrado un repunte de la violencia en los últimos años, y el gobierno con frecuencia culpa al ilegalizado TTP. Se trata de un grupo distinto, pero estrechamente aliado con los talibanes de Afganistán, que recuperaron el control de ese país en 2021.
El aumento de los ataques ha tensado las relaciones entre Islamabad y Kabul, ya que Pakistán acusa al TTP de operar libremente dentro de Afganistán, una acusación que tanto el TTP como Kabul niegan.
