Una mesa se roba la atención en el encuentro Macron y Putin

Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reunió este lunes en Moscú con su par ruso, Vladimir Putin, en un intento por desescalar la crisis con Ucrania; sin embargo, la que se robó la atención en las redes sociales fue una mesa.

"Macron y Putin se reúnen para pláticas diplomáticas en Moscú. ¿Qué tan grande es la mesa", escribió en redes sociales el servicio noticioso UK Politics.

"¡Qué mesita tan acogedora escogió Putin para sus negociaciones con Macron!", refirió en Twitter Eleanor Beardsley, corresponsal en París de la National Public Radio (NPR).

"Macron y Putin tuvieron su reunión. La óptica lo dice todo. Se sentaron juntos, en una mesa que habla mucho de lo bien que van las pláticas", tuiteó el usuario @FoolsBelieve.

"Si el tamaño de la mesa significa algo, entonces ¡no es de extrañarse que Macron y Putin no puedan involucrarse en cualquier debate significativo sobre la crisis en Ucrania sin gritar!", escribió en redes German Grech, editor de The Times of Malta.

"¿Han visto la mesa que separa a Putin de Macron? Acaso alguno olvidó bañarse o ponerse desodorante?", dijo la usuaria @furbabygirl.

"La mejor broma rusa que he visto sobre la mesa de Putin, via @souffrantmitte1: ¿Qué? ¿Viene Emmanuel Ómicron?!?!?!", tuiteó Max Seddon, jefe del buró del Financial Times en Moscú.

Putin ha utilizado la misma mesa para sus reuniones recientes, en el marco de las precauciones por la pandemia de Covid-19.

La reunión se desarrolló en un clima tenso. Macron no fue recibido por alguna autoridad rusa a su llegada al aeropuerto de Moscú.

Al inicio del encuentro, Macron dijo que Putin desea "iniciar desescalada".

"Nuestro continente está hoy en una situación muy crítica, lo que nos obliga a ser extremadamente responsables", insistió.