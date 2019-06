Una pareja de chicas sufre un ataque homófobo en un autobús de Londres

LONDRES (EFE).- Una pareja de chicas ha resultado herida tras ser objeto de un ataque homófobo y misógino perpetrado por un grupo de varones en un autobús de Londres, según ha informado la policía británica.



Melania Geymonat, una azafata de Ryanair de nacionalidad uruguaya de 28 años, indicó en su cuenta de Facebook que la agresión física y verbal que sufrió a manos de cuatro jóvenes contra ella y su pareja, la estadounidense Chris, sucedió cuando se encontraban en la parte de arriba del vehículo durante la madrugada del pasado 30 de mayo.



La policía metropolitana de Londres informó esta tarde de la detención de cuatro varones, de entre 15 y 18 años, que permanecen arrestados como sospechosos de robo y delitos de odio.



Las dos mujeres, que han sido dadas de alta en el hospital, fueron atacadas cuando los varones se percataron de que eran pareja y les empezaron a increpar, pidiéndoles que se besaran y haciendo, al mismo tiempo, gestos sexuales hacia ellas.



Las chicas, que terminaron cubiertas de sangre a consecuencia de los golpes recibidos, se hicieron fotografías tras el ataque que posteriormente colgaron en redes sociales a modo de denuncia.



"En un intento por calmar las cosas, empecé a bromear. Pensé que esto igual les hacía marcharse (a los agresores). Chris incluso fingió que estaba enferma, pero siguieron acosándonos y lanzándonos monedas cada vez más exaltados", contó Geymonat en su página de Facebook.



"Lo siguiente que recuerdo -agrega- es que Chris está en medio del autobús luchando con ellos. En un impulso, me acerco para ver que tiene la cara llena de sangre y que tres de ellos le están pegando".



La joven uruguaya también recuerda que a ella le "dieron puñetazos", que se mareó al ver la sangre y que se cayó.



"No me acuerdo de si perdí o no la conciencia. De repente, el autobús había parado, la policía estaba allí y yo sangraba por todas partes", dijo la afectada, a la que además de fracturar la nariz, el grupo de vándalos le robó un teléfono y el bolso antes de huir.



A consecuencia de lo sucedido, ambas mujeres tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir tratamiento por varias lesiones faciales.



Una de ellas indicó que uno de los agresores hablaba español y que los otros tenían acento británico.



El alcalde de Londres, Sadiq Khan, reaccionó a lo sucedido con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Esto ha sido un ataque repugnante y misógino. Los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ no se tolerarán en Londres".