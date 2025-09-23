UNAM revisará protocolos de seguridad tras ataque estudiantil en CDMX

Ciudad de México, 23 sep (EFE).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, informó que se revisarán los "protocolos de seguridad" para lograr "espacios seguros y libres de violencia", luego de que un estudiante, de 16 años, perdiera la vida tras haber sido apuñalado por otro alumno con un arma blanca dentro de las instalaciones, que también dejó a un trabajador herido.

"He instruido a la Secretaría General para convocar a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, a fin de que sesione de inmediato y se proceda a revisar los protocolos de seguridad del plantel", manifestó este martes Lomelí en un comunicado.

El directivo condenó los hechos de violencia y comentó que "es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones, espacios seguros y libres de violencia", tras el ataque de Lex Ashton ´N´, de 19 años, con un arma blanca a Jesús Israel ´N´, plantel Sur (CCH Sur), ubicado en la alcaldía de Coyoacán, en la capital mexicana.

También confirmó que la UNAM ha puesto a disposición de la comunidad universitaria "programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género".

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 13:00 hora local (18.00 GMT) un estudiante identificado como Lex Ashton "N" atacó con un arma blanca a Jesús Israel "N", quien perdió la vida en el estacionamiento de la escuela.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el caso está siendo investigado por "homicidio calificado y lesiones dolosas" y confirmó que un trabajador, que intentó detener el acto, resultó lesionado, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención médica.

Además señaló que el presunto responsable "fue trasladado a un hospital, donde actualmente permanece bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)".

Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió investigar los hechos violentos y anunció que se está a la espera de las investigaciones.

"Estamos esperando las investigaciones, les pedí a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y (vamos a) cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar", dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum puntualizó que la Secretaría de Educación Media Superior tiene un programa por la paz y contra las adicciones, el cual busca fomentar el diálogo y las actividades pacíficas dentro de las escuelas.