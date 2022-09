Unos 700 migrantes esperan un puerto tras ser rescatados en el Mediterráneo

ROMA, Italia (EFE).- Unos 700 migrantes se encuentran a bordo de los barcos de las ONG Médicos sin Fronteras y SOS Méditerranée después de varios rescates en el Mediterráneo central y esperan un puerto urgente para desembarcar.



El barco Geo Barents de Médicos sin Fronteras rescató a 235 migrantes en seis operaciones en tres días. "Entre ellas hay muchos niños pequeños. La falta de vías legales y seguras fuerza a las personas a jugarse la vida en busca de protección y de un futuro mejor", explicaron en sus redes sociales.

Por otra parte, el barco "Ocean Viking", de la ONG SOS Méditerranée, informó este lunes de que en las últimas horas había evacuado de urgencia a seis migrantes, entre ellos dos mujeres embarazadas de nueve meses y también una niña de tres semanas, con lo que ahora lleva a 460 personas que esperan un puerto en el que desembarcar.

"En los últimos días, el OceanViking ha completado 10 rescates en solo 60 horas. Están exhaustos física y emocionalmente, pero los 460 sobrevivientes ahora reciben el apoyo que tanto necesitan", explicó la ONG.

SOS Méditerranée ha publicado las historias de algunos de los migrantes rescatados: "Me obligaron a casarme con un hombre de 40 años cuando tenía 16. Me quemó con cigarrillos y me violó una y otra vez", explica Zainab, rescatada hace 4 días después de pasar 3 días en el mar con 56 personas, incluidos sus dos hijos.

"No tenía intención de ir a Europa, pero tenía que escapar de esta violencia. En Libia me secuestraron con mis hijos. Fui violada muchas veces por muchos hombres. También nos golpearon. Nos aplastaron la cabeza contra las paredes", explica.

Mientras, en Lampedusa continúan los traslados a otros lugares después de que este fin de semana llegasen cerca de 2,000 migrantes. Los desembarcos han disminuido en las últimas 48 horas, pero en el centro de identificación de la pequeña isla italiana hay aún 1.264 personas, aunque sólo puede albergar 350.

En lo que va de año han llegado a las costas italianas un total de 56,210 migrantes, mientras que en el mismo periodo del pasado año lo habían hecho 38,715, según los últimos datos actualizados del Ministerio italiano del Interior.