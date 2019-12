Unos dos mil koalas han muerto durante los incendios forestales en Australia

Los incendios forestales que arden en el este de Australia desde principios de noviembre han matado a más de 2.000 koalas, una especia ya clasificada como "vulnerable", indicaron a Efe este lunes fuentes académicas.



El ecologista australiano Dailan Pugh, que hoy presentará un estudio sobre la situación de los koalas ante el Senado del estado de Nueva Gales del Sur (suroeste del país), indicó a Efe que los recientes fuegos se han cobrado la vida de alrededor del 25 % de los koalas en la región, cuya población era de unos 8.400.



Los datos de Pugh, calculados a través de la distribución potencial de los animales y la cantidad de terreno calcinado, duplican los números de otras fundaciones para la protección de los koalas, también amenazados por la sequía del país, enfermedades y la tala de árboles.



PROTEGER LOS BOSQUES



Pugh, presidente de la oenegé North East Forest Alliance, calcula que en la costa norte de Nueva Gales del Sur se ha perdido sobre el 24 por ciento del hábitat de los koalas por los incendios y recomienda la imposición de una moratoria a la tala de los bosques.



El ecologista explicó que los bosques calcinados han perdido sus hojas y ya no brindan refugio ni alimento a los koalas, que han perecido "por los incendios o indirectamente después por la falta de alimentos".



La gravedad de los incendios forestales hace temer por la desaparición de los koalas, cuya población en todo el país ronda los 80.000 ejemplares según la Fundación Koala Australia, si es que este tipo de catástrofes continúan y no se protegen los bosques de eucalipto restantes en la costa norte de Nueva Gales del Sur.



ACCIÓN POLÍTICA



Por ello, la legisladora estatal del Partido Verde, Cate Faehrmann, recalcó en un comunicado la importancia de la sesión de estudio en el Senado regional para intentar salvar a los koalas.



"Esta audiencia es oportuna y necesaria. Escucharemos a varios expertos australianos en koalas, incendios forestales y cambio climático, así como recomendaciones urgentes para asegurar que los incendios no conduzcan al declive irreversible de los koalas en Nueva Gales del Sur", destacó Faehrmann.



El koala (Phascolarctos cinereus) es un animal de movimientos lentos que permanece unas 20 horas al día dormitando o descansando, y utiliza las cuatro horas restantes para alimentarse con hojas de varias especies de eucaliptos, que en gran parte han sido calcinadas por los incendios.



Estos marsupiales, endémicos de Australia, ya se encuentran amenazados por el desarrollo urbanístico y la clamidia, una enfermedad bacteriana que les causa ceguera, infertilidad y en algunos casos la muerte.



Los incendios, que han matado a seis personas y calcinado centenares de viviendas y 13.000 kilómetros cuadrados de terreno en todo el país desde el pasado 1 de julio, han sido relacionados con la crisis climática, a pesar de que el Gobierno, defensor del carbón, trata de eludir el debate.