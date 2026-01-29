Uso de gas lacrimógeno en centro de custodia de inmigrantes en Florida

MIAMI (AP) — Los detenidos han sido rociados con gas lacrimógeno en al menos dos ocasiones en un centro de custodia de inmigrantes en Florida, apodado "Depósito de Deportación", desde que se inauguró en septiembre pasado.

La División de Manejo de Emergencias de Florida confirmó el jueves que el incidente más reciente en la que solía ser la Institución Correccional Baker, en el noreste del estado, ocurrió en Nochebuena.

"Varios detenidos se negaron a obedecer las órdenes de regresar a sus literas y comenzaron a avanzar hacia el personal", indicaron las autoridades en un comunicado. "Un detenido se tornó violento, golpeando a un oficial, por lo que se liberaron agentes químicos para restablecer la seguridad de los detenidos y de los guardias".

El enfrentamiento ocurrió casi dos meses después de un incidente el 29 de octubre, cuando los detenidos intentaron atrincherarse dentro de su unidad de alojamiento mientras incitaban a la violencia y causaban daños significativos, dijeron las autoridades. Finalmente los guardias usaron gas lacrimógeno para recuperar el control. No se reportaron heridos, y todos los involucrados fueron evaluados médicamente por precaución, agregaron funcionarios.

La instalación en el noreste de Florida es el segundo centro de detención de inmigrantes abierto por el estado, después de "Alcatraz de los caimanes" en el parque de los Everglades el verano pasado. El estado está aguardando la autorización de las autoridades federales para abrir un tercer centro de detención de inmigrantes en la región noroccidental, y también está sopesando abrir un posible cuarto centro de detención en el sur, anunció el gobernador Ron DeSantis este mes.

DeSantis ha dicho que el año pasado se efectuaron 10.000 arrestos en Florida de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, lo cual se logró a través de una iniciativa estatal implementada en conjunto con fuerzas policiales federales. Además, señaló que la policía local ha realizado 10.000 detenciones adicionales, lo que da un total de 20.000 arrestos. Bajo la iniciativa estatal, el 63% de los detenidos tenía antecedentes de un arresto o declaración de culpabilidad de tipo penal, explicó DeSantis.

Florida ha encabezado a otros estados en la construcción de instalaciones para apoyar la represión migratoria implementada por el presidente Donald Trump, y DeSantis ha dicho que el gobierno de Trump necesita la capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes. Washington ha elogiado los empeños de los gobernadores republicanos para expandir su capacidad de detención de inmigrantes, y ha dicho que la asociación con Florida es un modelo para otras instalaciones de detención administradas por el estado.

Abogados de los detenidos en la instalación de los Everglades han dicho que las condiciones son deplorables. En documentos judiciales han escrito que el agua de lluvia inunda sus carpas y los agentes van de celda en celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes de deportación voluntaria antes de que se les permita consultar a sus abogados.

Tres demandas federales en Florida han impugnado las prácticas en la instalación de los Everglades.

En una, los detenidos pidieron que se cerrara la instalación, ya que la inmigración es un asunto federal y las agencias y contratistas privados contratados por el estado carecen de autoridad para operarla bajo la ley federal. Esa demanda llegó a su fin este mes después de que el inmigrante detenido que presentó el caso acordó ser deportado.

En una segunda demanda, los detenidos intentaban obtener un fallo que asegurara que tienen acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados.

En la tercera demanda, un juez federal en Miami ordenó el verano pasado que la instalación de los Everglades redujera sus operaciones durante dos meses porque las autoridades no habían realizado una revisión del impacto ambiental del centro de detención. Pero un panel de la corte de apelaciones suspendió esa decisión por el momento, permitiendo que la instalación permanezca abierta.