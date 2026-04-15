USS Gerald R Ford bate récord de despliegue tras casi 10 meses en el mar

WASHINGTON (AP) — El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, batió el miércoles el récord de Estados Unidos de la misión de despliegue más larga posterior a la guerra de Vietnam, un periodo de casi 10 meses en el que participó en la incursión militar en Venezuela y en la guerra con Irán.

USS Gerald R Ford logra despliegue récord en misión

El día 295 del buque en el mar superó el anterior despliegue más prolongado de un portaaviones en los últimos 50 años, cuando el USS Abraham Lincoln estuvo en servicio durante 294 días en 2020, durante la pandemia de COVID-19, según datos recopilados por U.S. Naval Institute News, un medio de noticias gestionado por el U.S. Naval Institute, una organización sin fines de lucro.

Esto plantea interrogantes sobre el impacto en los militares que pasan largos periodos lejos de casa, así como sobre el aumento de la presión sobre el buque y su equipo, ya que en el portaaviones ya se había producido un incendio que obligó a someterlo a prolongadas reparaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ford inició su despliegue en junio de 2025 y se dirigió al mar Mediterráneo desde su puerto base en Norfolk, Virginia. Las fuerzas armadas lo redirigieron al mar Caribe en octubre como parte de la mayor concentración naval en la región en generaciones.

Participación en operaciones militares y consecuencias

El portaaviones participó en la operación militar para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Después vería más combate, al dirigirse hacia Oriente Medio mientras aumentaban las tensiones con Irán.

El portaaviones participó en los primeros días de la guerra con Irán desde el mar Mediterráneo, antes de atravesar el canal de Suez y adentrarse en el mar Rojo a principios de marzo.

Sin embargo, un incendio en uno de sus espacios de lavandería obligó a la embarcación a dar la vuelta y regresar al Mediterráneo para ser reparado.

El senador de Virginia, Tim Kaine, afirmó que el despliegue que batió el récord ha tenido "un serio costo" para la salud mental y el bienestar de la tripulación. Señaló que el incendio dejó temporalmente a 600 marineros sin lugares para dormir.

"Deberían estar en casa con sus seres queridos, en lugar de ser enviados por todo el mundo por un presidente que actúa como si las fuerzas armadas de Estados Unidos fueran su guardia palaciega", manifestó en un comunicado el senador demócrata.

Funcionarios del Pentágono no han dicho cuánto tiempo permanecerá desplegado el Ford, pero los dos oficiales de mayor rango de la Marina han dicho públicamente que esperan que el buque permanezca en el mar alrededor de 11 meses. Eso situaría el regreso del buque a casa a finales de mayo.

"Van a ver un despliegue récord del Ford", dijo a finales de marzo el almirante Daryl Caudle, el principal oficial de la Marina, durante un debate en el Center for Strategic and International Studies.

Caudle declaró a reporteros en enero que se "opondría" a prolongar el despliegue del Ford y dijo a The Associated Press en febrero que quiere convencer a los comandantes de usar buques más pequeños y nuevos en zonas de combate, en lugar de pedir de manera constante a la Marina que envíe portaaviones.

Aunque los funcionarios de la Marina no han dicho formalmente que el despliegue del Ford haya roto un récord, tampoco cuestionaron los datos recopilados por U.S. Naval Institute News.

Otro portaaviones, el USS George H. W. Bush, tiene previsto dirigirse a Oriente Medio y ahora se encuentra en aguas frente a África tras desplegarse hace dos semanas.

El despliegue de 295 días del Ford queda por debajo del despliegue más largo, ocurrido durante la Guerra Fría, un récord que ostenta el ya desmantelado USS Midway. Fue desplegado durante 332 días en 1972 y 1973.

Más recientemente, la tripulación del USS Nimitz estuvo de servicio y lejos de casa por un total de 341 días en 2020 y 2021. Sin embargo, eso incluyó periodos prolongados de aislamiento en tierra en Estados Unidos destinados a ayudar a prevenir la propagación del COVID-19.