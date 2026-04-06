V. Zelenski: No somos prioridad

Estambul.- Al presidente ucraniano Volodímir Zelenski le preocupa que una guerra prolongada entre EU e Israel contra Irán pueda erosionar aún más el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, a medida que cambian las prioridades globales de Washington y Kiev se preparan para una reducción en las entregas de los cruciales misiles antiaéreos Patriot.

Ucrania necesita desesperadamente más sistemas Patriot, fabricados en Estados Unidos, para hacer frente a los bombardeos diarios de Rusia, afirmó Zelenski a The Associated Press durante una entrevista exclusiva a última hora del sábado en Estambul.

Miles de civiles han muerto en el incesante castigo de Rusia a zonas urbanas tras la línea del frente, desde su invasión a gran escala de Ucrania hace más de cuatro años. Moscú también ha atacado el suministro energético de Ucrania para interrumpir la producción industrial de los drones y misiles recientemente desarrollados por Ucrania, además de privar a los civiles de calefacción y agua corriente en invierno.

"Tenemos que reconocer que hoy no somos la prioridad", afirmó Zelenski. "Por eso temo que una guerra larga (con Irán) nos dé menos apoyo".

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Las más recientes conversaciones, mediadas por Estados Unidos, entre enviados de Moscú y Kiev terminaron en febrero sin señales de un avance. Zelenski, quien ha acusado a Rusia de "intentar alargar las negociaciones" mientras continúa con su invasión, señaló que Ucrania sigue en contacto con negociadores estadounidenses sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra y ha seguido presionando para obtener garantías de seguridad más sólidas. Pero, agregó, incluso esas conversaciones reflejan una pérdida de interés respecto a Ucrania.

Su preocupación más inmediata, indicó Zelenski, son los Patriots —esenciales para interceptar misiles balísticos rusos—, ya que Ucrania aún carece de una alternativa eficaz.

Una cosa en la que Zelenski asegura que ha insistido y seguirá insistiendo es que "un compromiso territorial y ceder tierras no estará en la agenda de Ucrania".

Mientras tanto en Ucrania, ataques con drones mataron al menos a una persona y dejaron otra gravemente herida en la ciudad de Nikopol.