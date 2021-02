Vacunas de Pfizer y Moderna protegen contra variantes del coronavirus

La vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech puede proteger a las personas contra las nuevas variantes, incluida una que se vio por primera vez en Sudáfrica, de acuerdo con un estudio publicado en el "New England Journal of Medicine".

Investigadores de Pfizer y del área médica de la Universidad de Texas diseñaron versiones del virus mediante ingeniería genética, que contienen las mismas mutaciones que la modificación hallada en Sudáfrica.

Probaron el virus en sangre extraída de personas que habían recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, donde se encontró menos actividad de anticuerpos neutralizantes, pero aún fue suficiente para neutralizar la enfermedad.

"Aunque todavía no sabemos exactamente qué nivel de neutralización se requiere para la protección contra la enfermedad o infección por Covid-19, nuestra experiencia con otras vacunas nos dice que es probable que la vacuna de Pfizer ofrezca una protección relativamente buena contra esta nueva variante", dijo a CNN Scott Weaver, director del Instituto de Infecciones e Inmunidad Humana de la Rama Médica de la Universidad de Texas y autor del estudio.

Pfizer mencionó que no hay evidencia de que la variante escape a la protección que ofrece su vacuna. No obstante, "Pfizer y BioNTech están tomando las medidas necesarias, haciendo las inversiones adecuadas y entablando las conversaciones adecuadas con los reguladores para estar en condiciones de desarrollar y buscar la autorización para una dosis actualizada o un refuerzo una vez que una mutación reduce significativamente la protección de la vacuna", dijo la empresa.

A inicios de febrero se informó que la vacuna de Pfizer-BionTech neutraliza tres variantes aparecidas en Reino Unido y Sudáfrica, aunque esta capacidad de neutralización "fue ligeramente inferior" frente a una de las surgidas en este último país, según un estudio de suero de 20 personas que ya habían recibido la inmunización.

Además, según CNN, un equipo de los Institutos Nacionales de Salud y Moderna publicó una carta en la misma revista que describe los hallazgos de un experimento que informaron el mes pasado. Describieron una reducción en la respuesta de anticuerpos a los virus modificados genéticamente para parecerse a la variante, pero no es suficiente para que la vacuna funcione con menos eficacia.