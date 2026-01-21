Van 43 víctimas mortales por trenazo en España

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, identificó ya a 42 de las 43 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el domingo en una localidad de Córdoba, en el sur del país.

Este miércoles fue hallado un nuevo cuerpo en el lugar del siniestro, por lo que el número de fallecidos en el accidente asciende a 43, según informó a primera hora de esta tarde el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, en Andalucía, donde se le realizó ya la autopsia.

Así, ya se ha hecho el preceptivo examen anatómico a las 43 víctimas mortales encontradas hasta el momento, si bien el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a 42 de ellas, todas a través de las huellas dactilares.

Quedaría, por tanto, una persona por identificar de las 43 que se han encontrado hasta ahora sin vida en el lugar del siniestro.

Las comunicaciones a las familias de identificación de las víctimas se está realizando de forma individualizada por la Guardia Civil, acompañados por psicólogos y sanitarios.

Son 45 las denuncias de personas desaparecidas en el accidente que se han presenciado en las dependencias de la Guardia Civil de distintas ciudades.

Seis altas hospitalarias

A lo largo del miércoles se han producido seis altas hospitalarias, por lo que son 31 personas (28 adultos y tres niños) las que siguen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario, según arroja el último balance facilitado por la Junta de Andalucía.

El número de personas en unidades de cuidados intensivos (UCI) ha pasado de nueve a seis, mientras que en planta hay ingresados 25 heridos.

El accidente ocurrido el domingo, cuando un tren Alvia que iba desde Madrid a Huelva (suroeste) colisionó con los últimos vagones de un tren de la compañía Iryo que habían descarrilado segundos antes en las vías paralelas, es la segunda mayor tragedia ferroviaria en lo que va de siglo en España.

La primera ocurrió en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela, en Galicia (noroeste).